Apertura Scuole: sanificazione straordinaria degli edifici scolastici

Il Settore Ambiente comunica che, in previsione della prossima apertura delle scuole di Infanzia, Primarie e secondarie, martedì 22 e mercoledì 23 settembre, come concordato con la Sangalli, sarà effettuato un intervento straordinario di sanificazione, disinfezione ed igienizzazione straordinaria, presso gli edifici scolastici, come di seguito:

– Martedì 22 settembre a partire dalle ore 7.30, tutti gli edifici scolastici non sede di seggio elettorale, come da elenco allegato; 18-09-2020_edifci-scolastici-non-seggio-elettorale



– Martedì 22 settembre, al termine delle operazioni elettorali, tutti gli edifici scolastici sede di seggio elettorale, coma da elenco allegato. 18-09-2020_edifici-scolastici-seggi-eletttorali