Tre nuovi preti e uuovi incarichi pastorali nella Chiesa di Andria

La Chiesa di Andria si prepara ad accogliere il dono di tre nuovi presbiteri che saranno consacrati questa sera alle ore 21 presso l'oratorio Salesiano di Andria, dal Vescovo di Andria Mons. Luigi Mansi, nell'ambito della festa liturgica di San Matteo Apostolo ed Evangelista

I tre ordinandi sono: don Domenico Evangelista; don Michele Leonetti e don Alessandro Tesse.



A causa dell’emergenza sanitaria, che impone accessi limitati, la celebrazione dell’Ordinazione sarà trasmessa in diretta da Teledehon (canale 18 e in hd 518).

Intanto arrivano anche alcune decisioni del Vesco Mansi in merito al prossimo anno pastorale, il cui inizio è ormai imminente. Don Salvatore Sciannamea lascia l’ufficio di Vicario parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore in Andria per intraprendere un anno di discernimento presso la Comunità dei Piccoli Fratelli di De Foucauld. Il suo posto, come vicario parrocchiale, sarà assunto dal neo-Presbitero don Michele Leonetti. Il neo-Presbitero don Domenico Evangelista sarà Vicario parrocchiale presso la Parrocchia Maria SS.ma dell’Altomare in Andria. Il neo-Presbitero don Alessandro Tesse sarà Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia SS. Trinità in Andria. Don Vincenzo Del Mastro, lascia l’ufficio di Vicario parrocchiale della Parrocchia della SS. Trinità e viene trasferito, con lo stesso ufficio, alla Parrocchia Madonna della Grazia in Andria.

Il giovane Accolito Luigi Gravinese, seminarista di VI anno di teologia, prossimo al Diaconato, sarà a servizio della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Andria, soprattutto per quel che riguarda la cura pastorale dell’Oratorio. L’Accolito Domenico Coratella (Nicky) rimane a servizio della Parrocchia Santa Teresa in Canosa e sarà ordinato Diacono nella Chiesa Cattedrale di Andria il prossimo sabato 3 ottobre, alle ore 19.30.

L’ufficio di Delegato Diocesano per la Vita Consacrata, rimasto vacante per la dipartita del compianto Padre Michele Critani, Dehoniano, viene affidato a Padre Rocco Iacovelli o.f.m., Parroco della Parrocchia Santa Maria Vetere. I nuovi Coordinatori della II e III zona pastorale di Andria sono rispettivamente Don Francesco di Tria e Don Vito Gaudioso in sostituzione di Mons. Giuseppe Ruotolo e di Don Adriano Caricati.

Il Presbitero don Antonio Turturro, in attesa di completare i suoi studi per il conseguimento del Dottorato in Teologia della Comunicazione presso la Pontificia Università Lateranense, per ora conserva gli uffici di Vicario Parrocchiale della Parrocchia Ss. Francesco e Biagio in Canosa di Puglia e di Vice Direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni Sociali.