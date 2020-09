Grande dono la comunità ecclesiale della Diocesi di Andria, nella festa liturgica di San Matteo Apostolo ed Evangelista, 21 settembre, presso l’Oratorio Salesiano, ha accolto tre nuovi presbiteri: don Domenico Evangelista; don Michele Leonetti e don Alessandro Tesse, consacrati per l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del Vescovo Mons. Luigi Mansi. Tre nuovi sacerdoti al servizio della Chiesa e dell’umanità.

Il vescovo, nell’omelia, ha ricordato agli ordinandi che spezzare l’ostia è segno delle proprie vite, vale a dire "spezzarsi per gli altri": «…da stasera il vostro gesto e le vostre parole avranno l’immenso potere di rendere presente, nel pane e nel calice che stringerete tra le mani, il corpo sacrificato e il sangue versato del Signore Gesù; da stasera, con il gesto sacramentale unito alle parole che direte, avrete il potere di rimettere i peccati, esse avranno il privilegio di essere parole che Dio sussurra al cuore delle persone! Perciò ricordate sempre, che quel pane che al momento della comunione da stasera spezzerete con le vostre mani, è segno della vostra vita che dovete da oggi in poi, imitando Gesù Sacerdote. Quel gesto che farete all’altare al momento della comunione: lo spezzare l’ostia, è segno di quello che dovrete fare delle vostre vite: spezzarvi, farvi in quattro, proprio come dice una bella formula del linguaggio popolare, farvi in quattro per gli altri».

Il Vescovo Luigi Mansi ha reso già noto dove svolgeranno il ministero presbiterale. Don Domenico Evangelista, Vicario parrocchiale presso la Parrocchia Maria SS. dell’Altomare, don Michele Leonetti, Vicario parrocchiale presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e don Alessandro Tesse Vicario Parrocchiale presso la Parrocchia SS. Trinità. Le Comunità parrocchiali sono tutte nella Città di Andria.

Il Signore Gesù Cristo benedica il ministero dei tre nuovi presbiteri e attraverso di loro benedica l’umanità intera che ameranno e serviranno con amore di padre e madre. Buon servizio e buona missione. Auguri.