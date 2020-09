Ricorda Rispetta: «Necessario attivare tutte le precauzioni per evitare ulteriori danni alla salute»

«I cittadini di Andria, ma anche quelli delle città limitrofe, oltre ad aver respirato veleni rischiano di introdurre nell’apparato digerente molti alimenti avvelenati.



Tale è il gravissimo pericolo che stiamo correndo. La nostra salute è a rischio perché l’ambiente è stato contaminato. Perciò sia a chiedere al Commissario Straordinario della città di Andria, al Direttore Generale della ASL, al Direttore ARPA Puglia ed al Prefetto della Provincia BT di conoscere se siano state immediatamente attivate le procedure finalizzate a:

1. monitoraggio sulle matrici ambientali coinvolte dal disastroso incendio di materie plastiche che è divampato nella periferia della città nella serata di lunedì 21 settembre 2020;

2. campionamento seriale dell’aria e dei terreni circostanti l’area interessata;

3. blocco immediato della raccolta di frutta, ortaggi e prodotti di ogni genere, non solo nell’area immediatamente adiacente all’incendio ma nell’intero circondario, a fini precauzionali e per le analisi necessarie ed urgenti.

Qualora le suddette verifiche non siano state effettuate in via precauzionale, con la presente siamo a chiederne l’immediata attivazione ed altresì di conoscere gli esiti di analisi e rapporti delle Forze dell’Ordine ed Enti intervenuti sul posto.

Dalla combustione della plastica, infatti, si liberano diossine, furani, idrocarburi policiclici aromatici e tante altre sostanze cancerogene, neuro, cardio e pneumotossiche

Non vogliamo contare nell’immediato altri malati per crisi stenocardiche, come infarti del miocardio e ictus cerebrali, altri casi di cancro o di danni neurologici negli anziani e nei bambini nei prossimi mesi e lasciarci raccontare ancora una volta che i valori degli elementi naturali sono nella norma e che è tutto a posto.

C’è stato un disastro e noi vogliamo sapere, i cittadini vogliono sapere quale debba essere l’ulteriore prezzo da pagare per la salute. A tal fine la primaria azione di mettere in sicurezza la filiera alimentare e soprattutto mettete in sicurezza la filiera alimentare, impedendo che i frutti avvelenati dei terreni, purtroppo inquinati, giungano sulle nostre tavole».