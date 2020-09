Quest’anno l’edizione 2020 di Puliamo il Mondo sarà in qualche modo un’edizione “speciale” sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi, e si inserirà in un periodo delicato per il Paese. La pandemia che ha colpito l’Italia e il resto del mondo ha cambiato le nostre abitudini, il nostro modo di vivere, di lavorare, di spostarci, di rapportarci con le persone; ma non la voglia di far del bene e di impegnarci in prima persona per la comunità e l’ambiente.

Questo spirito e questa voglia di “rimboccarci le maniche” caratterizzerà anche la XII edizione di Puliamo il Mondo organizzata dai volontari del Circolo Legambiente di Andria “Thomas Sankara” che vedrà la partecipazione dei volontari della sezione cittadina della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione Italiana di Scautismo Assoraider.

Sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma nell’Italia post coronavirus e attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari e ai cittadini che decideranno di partecipare, lancerà un messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà.

Quest'anno abbiamo voluto spostare l'attenzione sul centro storico della città dove spesso si assiste ad episodi di inciviltà diffusi e ogni spazio pubblico o privato diventa ricettacolo di rifiuti.

Appuntamento venerdì 25 settembre alle ore 21 presso piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma), si procederà poi con la pulizia del centro storico muniti di pinze, guanti, cassonetti e tutto il materiale necessario che sarà fornito dai volontari del circolo.

In questo percorso, l’associazione ambientalista è convinta che azioni di cittadinanza attiva, come quella di Puliamo il Mondo, possano aiutare la città in questo lento ritorno alla normalità rafforzando al tempo stesso il senso di comunità e socialità.