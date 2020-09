Uffici comunali chiusi al pubblico anche domani

Al termine di una video conferenza tenuta in serata tra il commissario Straordinario, il Segretario Generale ed i Dirigenti Comunali è stata confermata la chiusura al pubblico anche per la giornata di domani, mercoledì 30 settembre, di tutti gli uffici comunali di tutte le sedi.

Saranno operativi soltanto gli uffici Elettorali, l'ufficio Anagrafe e Stato Civile per le esigenze specifiche dei cittadini che hanno necessità di rivolgersi a loro. Tutti gli altri uffici rimangono interdetti al pubblico, ma i dipendenti che non sono in smart working e che sono risultati negativi all'esito del tampone resteranno a lavorare nei loro uffici.