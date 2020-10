“Non era questa l’Italia che sognavo” disse Garibaldi ritirandosi a Caprera. Probabilmente egli sperava che unificando lo stivale anche il sud e le isole si sarebbero avvantaggiati dei progressi che il mondo del lavoro e in particolare l’agricoltura aveva compiuto nel Settentrione e in Europa. Ma a vent’anni dalla unificazione si era reso conto che il miracolo non solo non c’era stato ma il sud era diventato la riserva finanziaria e culturale del Nord, basti pensare alle tasse imposte e ai beni culturali trasferiti. Al governo dei Savoia conveniva mantenere il regime feudale perché in questo modo le tasse erano più facilmente esigibili. Se i terreni fossero rimasti in mano a poche famiglie era più facile far loro pagare le gabelle anziché inseguire tanti piccoli proprietari. Garibaldi ebbe a prenderne visione nel periodo in cui fu eletto deputato proprio ad Andria e, se fosse vissuto più a lungo, avrebbe visto come molti furono i signorotti che sarebbero scesi nelle nostre contrade a “raccogliere terreni” a prezzi “estorsivi” e formare le grandi proprietà che hanno fatto poi la storia del secondo dopoguerra quando i braccianti ebbero finalmente a prendere cognizione dei propri diritti. E forse fu per questo che i partiti di sinistra ebbero ad assumere proprio il volto di Garibaldi a simbolo delle lotte proletarie. Su via san Francesco lungo la parete della casa che fu del compianto Antonio Nicolamarino è possibile vedere ancora l’effigie garibaldina. Un eroe per la verità tutto da definire ancora, avendo la storia tramandato le azioni positive e non i metodi per perseguirle.



Ne aveva cognizione ancora negli anni cinquanta Antonio u mest carrir, che teneva la bottega in un cortile chiuso nei pressi di Santa Croce. Ogni anno subito dopo san Riccardo si presentava da lui il proprietario di una grossa azienda agricola e gli sequestrava praticamente la bottega perché doveva sistemare tutte le botti i r tenedder (i recipienti più piccoli che servivano a raccogliere l’uva) che dovevano essere pronte per la nuova vendemmia, oltre a verificare l’efficienza dei traini. Il fattore intanto si occupava di reperire gli operai che spesso, se il padrone disponeva di una masseria, erano costretti a dormire in campagna se il terreno era lontano dalla città. Se la masseria lo consentiva a qualche operaio abituale e fidato veniva consentito di portare anche la famiglia, perché anche le donne potevano tagliare l’uva e nel contempo preparare qualcosa da mangiare, raccogliendo le verdure di campo o ricorrendo ai soliti fagioli rossi.

Direttore di tutto l’ambaradan era il fattore, don Pppein (come si faceva chiamare quando non c’era il padrone) collaborato dalla moglie, signora Cettina, che si era portata anche i figli. La vita negli ambienti grandi della masseria era di una promiscuità oggi inverosimile e ognuno si doveva arrangiare come poteva per un minimo di privacy, soprattutto per l’igiene personale. Tuttavia l’allegria dominava sovrana sia per l’armonia che creavano i ragazzini sia perché la sera attorno a un grande falò si creava una atmosfera familiare: ognuno raccontava storie o barzellette; queste ultime erano quasi sempre a base di corna perché suscitavano maggiore ilarità. A notte gli uomini dormivano (?) all’aperto anche per vigilare sui cumuli dell’uva depositati saup a r racn, mentre le donne e i bambini andavano a dormire su giacigli improvvisati nei cameroni della masseria.

Si cominciava a lavorare all’alba: ognuno armato della renghtedd (la roncola) con la quale era più facile tagliare il grappolo da u cppaun (non c’erano allora i tendoni). Il paniere pieno finiva ind a la tnedd e r tnedr venivano caricate sulle spalle degli operai più giovani e prestanti che le portavano alla masseria dove il fattore faceva una prima pesa con la stataine e svuotate sui cumuli. Ogni due o tre giorni, a seconda della quantità, arrivavano i traini del compratore che rilevavano il prodotto e lo portavano per la pigiatura e il resto dei procedimenti per la vinificazione.

Il secondo giorno il fattore chiama in disparte Salvatore, un ragazzone alto e muscoloso utilizzato per portare l’uva al cumulo, e gli ordina di portare la sua uva in un tratturo secondario dove lo avrebbe aspettato un traino con un enorme tino sopra, perché il padrone voleva verificare subito la bontà del suo vino. Dopo i primi viaggi, però, parlando con il conduttore del traino, Salvatore si rese conto che quell’uva non era per il padrone ma per il fattore: capì, insomma, che stava collaborando a un furto. Per questo disse al fattore che lui avrebbe portato l’uva al cumulo e non al traino suscitando l’ira di don Pppein il quale, senza pensarci due volte, commise l’errore di licenziarlo, costringendo il ragazzo a tornarsene a piedi a casa. Quando gli altri seppero di questo increscioso episodio cominciarono a ribellarsi al fattore, rallentando anche il lavoro. Il fattore a questo punto si trovò in difficoltà e promise agli operai che l’ultimo giorno avrebbe consentito loro di andare a spclè i grappoli inavvertitamente lasciati indietro per portarseli a casa come frutta. Le acque si calmarono un po' fino a quando il quarto giorno arrivò il padrone con i traini per raccogliere l’uva dai cumuli e portarla via per la pigiatura e si accorse che la quantità non era quella che si aspettava. Fu a questo punto che cominciò a rimproverare gli operai, i quali furono costretti a dire quello che era accaduto, mentre il fattore diventava sempre più rosso in viso. Il padrone licenziò su due piedi il suo fattore infedele e, per somma punizione, gli ordinò di andare a trovare Salvatore perché tornasse a lavorare. Anni di lavoro al servizio dello stesso proprietario andarono in fumo, con la conseguenza che ora avrebbe trovato anche la difficoltà a trovare un nuovo datore di lavoro.

Don Pppein perdette subito il don e fu costretto in fretta e furia a caricare la famiglia sul suo calesse, che egli esibiva come simbolo del suo potere, mentre la moglie piangeva per la figuraccia alla quale era stata condannata. E così Salvatore potè tornare a lavorare ricevendo l’elogio del proprietario e i complimenti di tutti gli operai quando il padrone ordinò che fosse lui il responsabile dei braccianti, mentre come fattore obbligò il fratello a seguire tutte le vicende della proprietà. Alla religiosissima mamma di Salvatore vennero subito in mente le parole del Vangelo che disse al figlio abbracciandolo: sei stato fedele sul poco, avrai potere su molto.

Tutti gli operai cercarono di farsi benvolere da Salvatore nella speranza di poter essere richiamati per gli altri lavori, mentre le donne se lo coccolavano invitandolo separatamente a passare dalla propria abitazione per conoscere il resto della famiglia. Per la verità non era il resto della famiglia interessata quanto le figlie femmine che ognuna delle madri sperava di poter dare come moglie a quel bravo giovane. Ma a Salvatore le donne non mancavano e quindi, con garbo, quando si rese conto del motivo di quegli inviti, si rifiutò di accettare perché, secondo lui, il lavoro doveva essere distinto dalle implicazioni di cuore.

Al vostro narratore, grazie alle sue molteplici esperienze, viene in mente un’altra verità: tutto torna nella vita prima o poi.