Il Rotary Club di Trani premia l’Ites-Les “E. Carafa” di Andria

Il 30 settembre scorso, nell’ambito della 57a Festa della Scuola, celebrata presso l'Auditorium del Liceo Vecchi di Trani dal Rotary Club, si è svolta la premiazione degli studenti più meritevoli che hanno conseguito, nell’anno scolastico 2019-2020, valutazioni di eccellenza agli Esami di Stato. Ottimo risultato per l’alunno Antonio Di Bari di 5^A, che ha ritirato il premio a conclusione di un percorso di studi degno di encomio, effettuato presso il “Carafa” di Andria e concluso con la valutazione di 100 e lode.

L’impegno e la perseveranza ineccepibili, profusi dallo studente nel quinquennio, sono stati veicolati da una straordinaria formazione umana che l’ha visto coinvolto in tutte le iniziative della scuola con entusiasmo e passione. La scelta dell’indirizzo SIA, coerente con le sue attitudini scolastiche, gli ha consentito di acquisire competenze professionali per operare attivamente nel sistema informatico-aziendale, competenze che non ha esitato a spendere, in campo lavorativo, nell’attività di famiglia.

Il riconoscimento ufficiale del suo traguardo ad opera del Rotary e un premio in denaro hanno gratificato Antonio Di Bari e tutti gli studenti che, come lui, considerano la scuola un’istituzione fondamentale e insostituibile per un futuro professionale di successo. Il Dirigente Scolastico, prof. Vito Amatulli, e i docenti tutti si sono detti soddisfatti dell’evento che dimostra quanto l’impegno tenace e la determinazione ostinata siano stati vincenti anche in condizioni di lavoro messe a dura prova dall’emergenza covid.