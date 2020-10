I volontari di Legambiente ripuliscono il centro storico

Grande successo per la XII edizione della campagna “Puliamo il mondo” organizzata dal Circolo Legambiente di Andria e svoltasi venerdì 2 ottobre nel centro storico.

L'iniziativa ha visto una massiccia partecipazione di volontari di Legambiente con la collaborazione di cittadini che si sono uniti e della Croce Rossa sez. di Andria.

Durante le operazioni di pulizia molti ragazzi che abitualmente frequentano il centro storico hanno preso parte alle operazioni di pulizia coinvolgendo altri loro coetanei.

«Servirebbero campagne di sensibilizzazione mirate ai più giovani – hanno dichiarato i volontari dell’associazione - per strada e nelle scuole, abbiamo registrato tanta sensibilità e disponibilità a cambiare, ma è evidente anche la tanta inciviltà. Sicuramente gli interventi di pulizia ordinaria del centro storico sono da intensificare come da incrementare il numero di cestini per limitare l'abbandono dei rifiuti».