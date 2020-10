Si è tenuto ieri, nell'ambito della Fiera del Levante 2020, il workshop “Street Art revolution”, organizzato dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia e la Sezione Valorizzazione Territoriale.

Street Art è un’innovativa iniziativa promossa della sezione Valorizzazione territoriale prevista nell’ambito del programma “STHAR LAB: Laboratori di fruizione per la promozione e la valorizzazione della Street art, dei Teatri storici, degli Habitat Rupestri”.

Il progetto intende avviare il recupero di beni e luoghi pubblici, mediante un’azione partecipata in cui l’arte è capace di agire nell’identità culturale ad una comunità, riconoscendo un luogo e riqualificandolo affinché possa essere restituito alla collettività.

L’evento ha costituito un follow-up dell’iniziativa avviata lo scorso anno, proprio in occasione della Fiera del Levante. L'avvenimento del 2019 ha costituito il lancio della misura regionale finanziata con i fondi di bilancio autonomo (150 mila euro) e che ha contato sul coinvolgimento di 92 amministrazioni pubbliche (comuni, istituti scolastici e università).

Sono state le stesse amministrazioni che si sono incontrate nuovamente per definire due importanti aspetti: un supporto formativo per coloro che invieranno le proposte progettuali nello sportello di prossima apertura (1-31 ottobre 2020) e la condivisione degli esiti della negoziazione per coloro che hanno già preso parte al contraddittorio della prima finestra temporale (15 luglio-10 settembre 2020).

Uno dei promotori della legge regionale, il consigliere regionale uscente Sabino Zinni ha dichiarato: «alla Fiera del Levante un’intera giornata di workshop dedicata alla legge sulla Street Art, quella da me presentata, assieme al collega Colonna, nella passata legislatura.

Una legge che sta colorando le città pugliesi, contribuendo a processi di rigenerazione delle periferie, assicurando lavoro a decine di artisti e operatori del settore.

È bello vedere le ricadute di quanto fatto col proprio lavoro in consiglio regionale andare oltre le legislature. Se potete, fate un giro in Fiera».