Ordine dei Medici, Fucci: «La democrazia, la pluralità possano diventare le basi di un nuovo domani»

Lo scorso weekend si sono tenute le votazioni per il rinnovo dei Componenti del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia BAT. Le liste presentate sono state due “Etica e professione” e “Autonomia e Rinnovamento” stimolando in questo modo la partecipazione di quasi il triplo dei votanti rispetto alle votazioni dei 12 anni precedenti. 860, quasi il 50% degli iscritti all’ordine, si sono recati presso la sede per esprimere il proprio voto animati da un forte desiderio di partecipazione e di confronto. Vincitrice è risultata la lista “Etica e Professione”. L’altra lista “Autonomia e Rinnovamento” creatasi in 20 giorni nel rispetto anche della parità di genere, ha perso solo per meno di 50 voti. Le percentuali sono: per la lista dei consiglieri 46.5% contro il 42.4% , per la lista dei revisori dei conti 43.24% contro il 41.4%. 79 le schede nulle, 54 le schede bianche.

«Auguriamo buon lavoro ai vincitori - afferma l’onorevole dott. Benedetto Fucci, il portavoce candidato dell’altra lista - nell’esclusivo interesse della classe medica e della salute della nostra comunità, principale obiettivo della nostra professione, ma assicuriamo a tutti coloro che hanno sostenuto e votato la nostra lista un impegno continuo affinché le nostre idee, i nostri progetti, le nostre proposte ricevano sempre dignitosa attenzione. La democrazia, la pluralità possano diventare le basi di un nuovo domani della sanità BAT dove al di là dei ruoli che l’esito delle votazioni ha attribuito ai candidati, si concretizzi un nuovo clima di reciproco rispetto e continuo impegno».