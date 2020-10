Un giorno nuovo, o un nuovo giorno

Sono passati alcuni giorni dall'appuntamento elettorale che ha coinvolto la città di Andria: riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera della maestra Dora Conversano, che tra citazioni musicali che spaziano nel nostro panorama musicale, incita tutti a "rialzarsi" e a dare vita al nuovo corso per la nostra comunità.

«Caro Direttore,

non so se le capita, ma io spesso “inciampo” in coincidenze che davvero mi sorprendono e che mi risulta sempre impossibile non notare.

Domenica scorsa, festività particolare per l’Italia intera con la festa del “suo santo speciale” San Francesco, giornata di scelte importanti e decisive per il ballottaggio in tanti comuni italiani, compresa la nostra amata Andria, domenica di festa. Proprio domenica, nell’ascoltare a messa la lettera di San Paolo ai Filippesi (Fil 4,6-9), ho sentito ripetutamente risuonare nella mia mente alcune parole: “Fratelli non angustiatevi per nulla. La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti...In conclusione tutto quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri...le cose che avete ricevuto, ascoltato, imparato, mettetele in pratica.”

Nell’ascoltare non ho potuto fare a meno di sentire tali parole completamente contestualizzate nell’esperienza, vissuta come cittadina che ha a cuore la “cosa pubblica”, in questo periodo, appena trascorso, animato da campagne elettorali in tante regioni, comuni e province italiane, anche nella nostra Andria.

Si, caro Direttore, campagne elettorali particolari, molte volte vissute animatamente, ma con la tendenza quasi costante a “flagellare” in maniera spesso poco ortodossa l’”avversario di turno”. Ma nello stesso tempo ho avuto anche la fortuna di imbattermi invece in una campagna elettorale diversa, fatta di proposte concrete realizzabili esclusivamente con l’apporto comune e condiviso di tutti coloro che hanno davvero a cuore la gestione della comunità come laboratorio di idee da mettere a servizio del bene comune. Pensando a tutto ciò e risentendo echeggiare nella mia mente le parole della lettura ascoltata, mi sono chiesta: come non sentire lo stretto collegamento tra le già citate parole di San Paolo e lo spirito che anima e ispira l’intero programma del nuovo sindaco di Andria e che ha animato tutta la sua campagna elettorale? Un linguaggio sempre gentile e corretto, un’idea politica sempre propositiva, un percorso politico pedagogico verso la comunità cittadina. Un cammino fatto tra le persone che mi ha richiamato alla mente l’idea politica di un grande uomo, Albert Einstein.

Diceva il grande scienziato “Il mio ideale politico è l'ideale democratico. Ciascuno deve essere rispettato nella sua personalità e nessuno deve essere idolatrato... L'elemento prezioso nell'ingranaggio dell'umanità è l'individuo creatore e sensibile”. Come non ritrovare nell’esperienza di questi giorni trascorsi e in questa bella riflessione un collegamento divinamente allineato ed esattamente coincidente con le parole di S. Paolo? Ripensando, caro Direttore, a tutte queste correlazioni ho vissuto in maniera serena e consapevole il risultato raggiunto dalla mia comunità cittadina. Come non credere nelle coincidenze? (Anche se a me piace parlare più di Provvidenza). Lo slogan della neo-sindaca di Andria ha puntato tanto sul termine “adesso”; certo anche scherzandoci sù abbiamo ovviamente sottolineato il “collegamento” col brano “La vita è adesso”, io invece oggi, dopo aver riflettuto su questo risultato, sento molto forte risuonare il testo di un altro brano dello stesso Baglioni “Un nuovo giorno e un giorno nuovo”. Un cammino nuovo che sta iniziando per tutti noi, un sindaco nuovo, una donna (e nella parola donna è racchiusa tutta la ricchezza, la dolcezza, la maternità ’, la comprensione , la disponibilità , la condivisione che solo una donna può avere e donare istintivamente a chi le passa accanto). In un periodo molto particolare di incertezze, dubbi, difficoltà, amarezze, perdite, sofferenze significa davvero che siamo davanti non a un nuovo giorno, ma a un giorno nuovo..

Scriveva nel secolo scorso l’antropologa americana Margaret Mead “Non dubitare mai che un piccolo gruppo di cittadini coscienziosi ed impegnati possa cambiare il mondo. In verità è l’unica cosa che è sempre accaduta.”

Caro Direttore, anche la politica, quella vera, può insegnarci come ripartire anche dopo aver vissuto momenti, giorni, periodi ed anni difficili. Rialzarsi insieme è l’unica vera strada da percorrere e allora ripartiamo insieme per questo giorno nuovo... e come dice il brano :

“E tutti amore

A dare indietro ieri

Per un altro cuore

E un mucchio di pensieri

E noi

Al centro di un frammento della vita

Al centro della vita.

E tutti adesso

Incontro a un sogno

Che non è lo stesso

Ma ne abbiamo già bisogno

E tutti

Ci guardiamo intorno

E ci chiediamo se

Se questo è un nuovo giorno

O un giorno nuovo”

....Buon ascolto!!!»