"Frammenti di un vuoto", lo spettacolo itinerante per la giornata della salute mentale 2020

Il prossimo 10 Ottobre in occasione della Giornata mondiale per la Salute Mentale alcune delle piazze di Barletta saranno animate da una performace teatrale "Frammenti di un vuoto", a cura di Alessandra Ardito e Adriana Gallo. L'evento promosso ed organizzato dalle strutture riabilitative della Fondazione EPASSS di Barletta, con il Patrocinio del Comune di Barletta e del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Bat prenderà il via alle ore 10.00 nello spazio antistante il Comune di Barletta per poi successivamente spostarsi ed animare in sequenza dapprima lo spazio antistante la statua di Eraclio e successivamente quello dello spazio antistante l'ex Banca D'Italia.

Riaprono i servizi, non facendo sentire sole le persone affette da disturbi psichiatrici è il tema forte di questa giornata. La pandemia da Covid19 ha lasciato molti segni, quasi sempre sottaciuti, nelle vite delle persone. Servizi spesso fortemente ridotti non hanno potuto dare il giusto supporto a quanti ne avevano ancora più bisogno. È necessario affermare con forza che anche in tempo di pandemia, la malattia mentale non va in vacanza. Ma anche con tutte le precauzioni del caso è importante affermare che il bisogno di cura deve essere sempre salvaguardato.

Gli ospiti delle Comunità riabilitative e tutta l'equipe che non li ha mai lasciati soli in questo periodo vi aspettano gioiosi sabato 10 ottobre.