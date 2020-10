L’insostenibile leggerezza della pandemia tra i giovani

In questi giorni mi sto davvero rendendo conto della realtà in cui stiamo vivendo. Sono davvero preoccupato di quello che potrebbe aspettarci, intimorito da una possibile nuova chiusura.

Leggere che negli ultimi 14 giorni in Puglia sono stati riportati 1242 nuovi casi di Coronavirus non mi ha di certo tranquillizzato. Un dato significativo che dovrebbe allarmare le coscienze dei cittadini. Un fattore che dovrebbe portarci a chiedere, se le nostre azioni, i nostri comportamenti, il nostro rapporto e la nostra attitudine verso questa pandemia sia corretta.

Talvolta mi chiedo se ciò che faccio possa essere abbastanza per proteggere me stesso, e chi mi circonda. Non sempre la risposta è stata affermativa, per questo cerco sempre più di seguire le regole, in modo tale da sapere a fine giornata di non aver fatto del male a nessuno. Mi chiedo però se questa domanda se la facciano tutti. Da buon ventunenne ho la possibilità di rapportarmi in prima persona con i luoghi sociali più frequentati, e devo ammettere che spesso e volentieri ciò che ha destato più stupore in me, è stato vedere chi rispettava le regole, in quanto questa rappresentava la minoranza, sembrando quasi fuori dal comune, quando in realtà sarebbe dovuto essere l’opposto. Vedere luoghi affollati, come piazza Duomo, piazza Catuma o altri passaggi pedonali comunemente frequentati, in cui si creano ingorghi, scambi di saluti, strette di mano, birre e così via, sottovalutando la realtà in cui stiamo vivendo mi lascia sempre più perplesso.

Si può notare, dalle immagini qui riportate, di come queste non siano parole gettate al vento, ma una testimonianza di quanto poco si è compreso dell’entità di tale pericolo. Questa era la situazione di giovedì sera tra le 22:30 e le 23:00. Mi chiedo se queste persone abbiano a cuore la loro salute o quella dei loro famigliari.

Forse la domanda corretta da farsi sarebbe un’altra, forse sarebbe più opportuno chiedersi se in casa, i genitori civilizzino ed educhino i propri figli nel rispettare al meglio le norme. Mi chiedo se questi genitori siano consapevoli del fatto che i loro figli siano gli stessi che andando a scuola sono costretti a seguire un determinato regolamento, ma che non appena girato l’angolo fanno totalmente l’opposto rischiando un contagio a macchia d’olio. Fin troppe volte si sono ignorate le norme anti COVID-19 contenute nel protocollo tra Governo, sindacati e imprese firmato il 14 marzo e integrato il 24 aprile 2020.

Questo approccio non può che compromettere la salute di tutti, dai più piccoli ai più grandi, visto che non c’è sconto per nessuno. Spesso si è puntato il dito contro i giovani, i quali sono statti accusati di aver avuto un atteggiamento superficiale, non curandosi delle conseguenze che tale comportamento avrebbe portato. Gran parte di queste critiche sono state fatte dai più adulti che non hanno apprezzato simile disinvoltura dei giovani che hanno vissuto la cosiddetta “movida” senza alcun rispetto delle regole.

D’altro canto, però, bisogna guardare anche l’altra faccia della medaglia, prendendo atto che le aree più frequentate dai giovani, come bar,piazze o passaggi pedonali, sono le stesse che frequentano gli adulti dunque, è più facile che si crei un assembramento, ma forse è anche più facile non assumersi le proprie responsabilità addossando colpe verso chi più fa comodo. È il momento di rendersi conto del pericolo che potrebbe portare una nostra disattenzione, non possiamo più permetterci di mettere a rischio la nostra vita e quella degli altri.

Bisogna prendere atto che un rilassamento da parte nostra, nel non rispettare le norme, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei, rende concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico.