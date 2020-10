Multiservice, Corallo: «Non si fanno tagli sulla pelle dei lavoratori»

«Ieri i lavoratori della AndriaMultiservice hanno dimostrato compattezza e forza scioperando compatti. La totalità degli operai oggi hanno aderito all’azione sciopero contro gli ennesimi tagli alle casse della Multiservizi.

L’USB sosteneva l’azione di sciopero e sosterrà, sempre, le prossime azioni a partire dalla seconda azione indetta per lunedì 19 ottobre.

Alla politica andriese abbiamo chiesto, in campagna elettorale, certezze per la Multiservizi e per il futuro dei lavoratori.

Alla neo Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, chiediamo un segnale forte e chiaro convocando come primo atto le Organizzazioni Sindacali e il management aziendale per verificare tutte le strade per ricomporre la frattura tra azienda e lavoratori.

L’USB oggi c’era, per ribadire ancora una volta non si fanno tagli sulla pelle dei lavoratori».