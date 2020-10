Coronavirus, lettera di un docente disgustato

Spesso abbiamo stigmatizzato, sulle nostre pagine, la tendenza ad affannarsi alla caccia “alle streghe” che il contagio da Coronavirus ha scatenato in diversi casi.

Da quando le scuole hanno riaperto, questo comportamento è peggiorato: pubblichiamo qui la lettera di un docente andriese disgustato da ciò che è accaduto a seguito di uno dei casi.

«Andrà tutto bene, dicevamo all'inizio della pandemia. Poi pian piano, passati i momenti dei canti e dei brindisi sui balconi, le restrizioni hanno iniziato a starci un po 'strette. Allora, grazie anche al miglioramento delle condizioni epidemiologiche, siamo ritornati ad una parvenza di normalità. Ma con il virus sempre in agguato, ci vogliono regole, ma anche queste ad alcuni di noi stanno strette. Le regole però, si sa, servono a fare diminuire il rischio, non ad eliminarlo, e nonostante le regole mal sopportate il virus continua a circolare, la colpa dovrà pur essere di qualcuno.





Accade così che alla ripresa delle lezioni (ricordiamo che l'istruzione, al pari del lavoro, è un diritto), anche nella nostra città, qualche studente risulti positivo. Ci si aspetta che allo sfortunato studente ed alla sua famiglia, che hanno rispettato tutte le prescrizioni imposte dalle autorità sanitarie e dal buon senso, arrivino attestati di solidarietà da parte dei suoi compagni e delle rispettive famiglie. Del resto: "Ce la faremo!", Gridavamo dai balconi. Ed invece, favorita da quegli strumenti a doppio taglio che sono le chat dei genitori, inizia la caccia all'untore.





Studentesse liceali che vedono triplicare i propri followers solo perché la vox populi fa girare il loro nome come "positivo". Madri accusate di non aver capito che i loro figli hanno avuto i sintomi giorni prima dell'arrivo degli stessi (perché il "pancinismo" imperante in una certa fascia di popolazione: "una madre lo sa"). Ed infine foto di bambini sospettati di essere positivi (fonte attendibilissima del sospetto: i loro amichetti) fatte circolare a voler dire: "Questi sono UNTORI, state alla larga". Perché (questo l'aveva capito già Manzoni qualche secolo fa nella sua "Storia della colonna infame") l'untore soddisfa il meccanismo psicologico del "capro espiatorio", figura innocente sul quale si concentra lodio collettivo per esorcizzare i timori ed illudersi di aver così trovato una soluzione alla crisi. Invece la crisi peggiora perché alla mancanza di solidarietà verso una situazione complicata come quella di chi, senza colpa, ha contratto il virus, si aggiunge la cattiveria. E la cattiveria, soprattutto verso i più piccoli, può lasciare segni indelebili. I piccoli andrebbero difesi, sempre e per nessun motivo attaccati ».