Raccolta differenziata, dal 19 ottobre al via la distribuzione dei kit

L’Impresa Sangalli comunica che, a partire dal 19 ottobre 2020, la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, seguirà il seguente iter: come ogni anno partirà dalla zona 1 del kit 1 (fino a sei unità abitative) per arrivare alla zona 4.

Di seguito sarà effettuato il servizio per il kit 2 (oltre sei unità abitative) partendo sempre dalla zona 1 e terminando con la zona 4.

Infine saranno servite le zone ruralie le attività commerciali.