Il Circolo della Stampa "San Francesco di Sales", costituito nel 2009 per iniziativa di un gruppo di giornalisti dei comuni della Bat, ha riorganizzato nei giorni scorsi la sua attività eleggendo gli organismi del sodalizio per il triennio 2020-2023. A presiedere i lavori assembleari Pinuccio Pomo, Franco Di Chio, Vincenzo Rutigliano e idealmente anche Michele Palumbo a cui è stata lasciata una sedia. Palumbo, ricordiamo, è stato primo presidente del circolo. Voce autorevole del giornalismo locale, scomparso prematuramente nel 2017.

Il nuovo organigramma è così composto: Franco Di Chio è stato riconfermato Presidente del Circolo e con lui sono stati eletti anche Francesco Rossi - Vice Presidente, Marilena Pastore - Vice Presidente,Vincenzo Rutigliano - Segretario Generale, Pinuccio Pomo - Vice Segretario e consiglieri: - Cataldo Losito - Vittorio Massaro - Nicola Liso - Sabino Liso - Lucia de Mari - Don Giuseppe Ruotolo - Don Geremia Acri -Don Felice Bacco - Renato Russo - Floriana Tolve. Revisori dei conti sono Riccardo Battaglia - Revisore Presidente, Francesco Zagaria - Revisore effettivo ed Alessandro Liso, pure Revisore effettivo. Revisori supplenti sono Padre Elia Ercolino, Michele Marmo e Maria Greca Colamartino. Alla carica di Probiviri sono stati eletti Giovanni Di Benedetto, Presidente del Collegio, Stefano Massaro, Damiana Sgaramella, Luca Ciciriello e Luciana Doronzo.

È stato pure approvato il rendiconto delle spese del Circolo per il 2019 e per il primo trimestre 2020 e la relazione finale ed il rendiconto sulla prima edizione del Premio giornalistico dedicato a "Michele Palumbo". L'assemblea ha dato mandato al Consiglio Direttivo di mettere a punto una nuova versione del Regolamento per la seconda edizione del Premio tenendo conto di alcune esigenze emerse in occasione della prima edizione.

Al termine dell'Assemblea le giornaliste e i giornalisti hanno potuto degustare alcune tipicità del territorio offerte dalla Direzione del Ristorante "Borgo Montegrosso". A illustrare le specialità in degustazione sono stati lo chef Giacomo Sinisi e Riccardo Liso, amabile anfitrione del locale. In particolare, ha suscitato la curiosità dei commensali il sauté di vongole su crema di ceci della Murgia e crostino di pane abbrustolito, interessante - e unanimemente apprezzato - abbinamento terra/mare. I vini sono stati proposti e offerti dalla Azienda Agricola “Onofrio Spagnoletti Zeuli”, i prodotti caseari dal Consorzio della Burrata di Andria IGP.