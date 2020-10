Reti di imprese e sviluppo territoriale: proroga del bando

Ci sarà ancora tempo (fino al 16 novembre per il SIAN e al 30 novembre per la consegna del progetto cartaceo) per la costituzione di una rete di imprese per il turismo e lo sviluppo locale sostenuta dal Gruppo di Azione Locale “Le Città di Castel del Monte”. Ricordiamo che la partecipazione al bando è riservata ad almeno una microimpresa appartenente alla categoria degli operatori del settore agricolo e/o del settore forestale e/o della filiera alimentare nell'Unione, almeno due soggetti microimprese appartenenti alla categoria degli operatori del settore turistico (di cui almeno una appartenente al territorio di Andria ed una appartenente al territorio di Corato).

Gli interventi sostenuti devono essere realizzati esclusivamente nell’area territoriale di competenza del GAL “Le Città Castel del Monte scarl”, coincidente con i territori dei Comuni di Andria e Corato. Fanno eccezione attività promozionali che possono essere localizzate al di fuori dei comuni di Andria e Corato. Nel frattempo, anche i bandi a vantaggio degli enti pubblici (corrispondenti alle misure 1.1, 1.3, 3.1 e 4.1), sono prorogati attraverso le stesse metodiche di presentazione, fino al 10 novembre per la consegna al portale SIAN ed il 20 per il conferimento degli elaborati materiali.

«Ci auspichiamo tutti – è il commento di Michelangelo de Benedittis, presidente del GAL – che le amministrazioni riescano a comporre tra di loro un quadro di collaborazione per l’utilizzo delle risorse disponibili. Questi interventi porteranno un miglioramento della viabilità rurale e del patrimonio storico ed è importante sfruttare adesso la forza propulsiva delle amministrazioni appena elette, per trarre uno slancio di sviluppo. Il GAL farà, come sempre la sua parte».