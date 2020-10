Il CPIA Bat selezionato per la settima edizione di "Libriamoci"

Il Ministero dell'istruzione (MIUR) e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), promuovono, per il corrente anno scolastico, la settima edizione di “Libriamoci - Giornate di lettura nelle scuole”, sul tema: “Positivi alla lettura”.

Il progetto, rivolto agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, prevede la realizzazione - dal 16 al 21 novembre prossimi - di una o più iniziative dedicate alla lettura ad alta voce. Tutti gli insegnanti sono stati perciò invitati ad organizzare incontri ed eventi specifici sulle tematiche proposte dal CEPELL che ha suggerito per quest'anno alcune bibliografie sui temi “Contagiati dalle storie”; “Contagiati dalle idee” e “Contagiati dalla gentilezza”.

Il CPIA BAT ha deciso di parteciparvi, sul tema "contagiati dalla gentilezza", e, così, dopo aver superato una selezione, è stato ammesso all'evento con la sua “Biblioteca dei Libri viventi”, presente sul proprio sito come podcast.

Come spiega la prof.ssa Ciritella, referente del progetto: «I Libri viventi sono persone che raccontano, per un tempo determinato, una storia che può partire da un aspetto della propria identità, che può averli portati a subire pregiudizi e discriminazioni oppure una propria esperienza significativa. I libri non sono attori, sono uomini e donne che raccontano semplicemente se stessi; sono i corsisti del CPIA BAT che si mettono in gioco per arricchire i lettori - ascoltatori con il dono prezioso della narrazione di una parte della loro vita».

È possibile seguire il calendario degli eventi del CPIA BAT (Biblioteca dei Libri viventi) sul sito libriamociascuola.it.