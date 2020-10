Le mamme a Emiliano: «Test rapidi per le scuole, trafila troppo lunga con i tamponi»

Andiamo verso l’inverno, stagione in cui i malanni si moltiplicano e spesso i sintomi sono sovrapponibili a quelli dell’infezione da coronavirus. Infatti già in questi giorni sono tanti gli studenti delle scuole andriesi che si sono assentati proprio perché manifestano febbre, raffreddori ecc.

L’attuale profilassi vorrebbe che, sentito il parere del medico curante o del pediatra, coloro che manifestano questi sintomi dovrebbero sottoporsi a tampone prima di rientrare a scuola o comunque al lavoro. Ma la trafila è lunga, e presso l’ufficio igiene in Viale Trentino le code sono ancora più lunghe.

Dal web arriva una proposta, che coinvolge un gruppo di mamme aderenti al comitato “Come nasce una mamma”, tra cui molte andriesi: «Uno starnuto, un colpo di tosse e a scuola così come in famiglia si scatena il panico.

I pediatri sono subissati di telefonate ma le indicazioni sono chiare: da DPCM in presenza dei sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini (febbre, tosse, cefalea = mal di testa, sintomi gastrointestinali = nausea/vomito/diarrea, faringodinia = mal di gola, dispnea = difficoltà nel respirare, mialgie = dolori muscolari, rinorrea/congestione nasale = naso chiuso e “moccio”) il pediatra deve tempestivamente (e giustamente) chiedere al Dipartimento di prevenzione il tampone molecolare.

Quanto dura l’iter temporale?

Tanto. Troppo.

Il Sistema Sanitario pugliese è al collasso.

E per un alunno che resta a casa, in particolar modo se è piccolo, c’è un genitore che non può andare a lavorare.

Per tutelare la salute dei nostri figli e della comunità chiediamo l’utilizzo dei test rapidi antigenici per il Covid.

I test rapidi antigenici sarebbero utili nelle scuole per fare uno screening di molti bambini/ragazzi in tempi brevi, arrivando a una diagnosi flash dei casi sospetti di Covid in soli 30 minuti.



Se l’esito è negativo si può tornare alla normalità.

In caso di positività il bambino/ragazzo verrà sottoposto al tampone molecolare per confermarne o smentirne (falso positivo) l’esito.

Chiediamo di dare il vostro contributo con una firma, affinché la regione Puglia cominci a pensare a come fornire questo servizio fondamentale ai propri cittadini».

La petizione lanciata online ha raggiunto già 2200 firme ed è visualizzabile a questo link: la richiesta non è così peregrina, considerando che proprio la Asl Bat è tra quelle dotate del macchinario per i test rapidi. Sicuramente serve subito un potenziamento della rete della medicina territoriale e dei servizi di prevenzione: ci aspetta un lungo inverno.