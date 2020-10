Le immagini del disastro del 12 luglio usate nella fiction "Doc - nelle tue mani"

Avrà fatto un certo effetto agli andriesi sintonizzati su Rai1 ieri sera aver visto, all'inizio del secondo episodio di "Doc - Nelle tue mani", le immagini "familiari" del disastro ferroviario che 4 anni fa ha sconvolto la nostra comunità.

Nella fiction che ha come protagonista Luca Argentero, un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza. Proprio nei primi frames, mentre la tv annuncia che si è verificato l'incidente, si intravedono le immagini del 12 luglio: una ferita aperta, nonostante sia passato tanto tempo, nel ricordo di chi da quel disastro non è uscito vivo.