Misure anti covid, le categorie "colpite" dal DPCM si mobilitano e protestano

«Una stangata, dopo i tantissimi sacrifici alla riapertura di maggio»: sintetizzano così le categorie al centro delle chiusure del nuovo dpcm, che impone chiusure e restrizioni ritenute, in molti casi, insensate. Ieri hanno protestato le associazioni sportive sottolineando come l’attività fisica sia di aiuto alla salute e la chiusura, soprattutto per chi si è adeguato alle norme, appaia oggi un eccesso.

Anche i lavoratori dello spettacolo si mobilitano, soprattutto sui social, per rivendicare i propri diritti: il diritto di esistere e restare aperti poiché le scuole di danza e i teatri sono ”luoghi sicuri” come provato dai dati. In più parti d'Italia si rimarca che la misura assunta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione degli spettacoli in teatri, cinema e sale da concerto, colpisce il settore produttivo italiano che più di ogni altro ha saputo adottare misure efficaci e responsabili nel contrasto alla diffusione epidemica da Covid-19. L’evidenza statistica dimostra che oggi proprio i teatri e i cinema sono, in virtù del senso di responsabilità dimostrato nell’applicazione delle misure medico-sanitarie da gestori, lavoratori e pubblico, i luoghi più sicuri del Paese, insieme a musei, spazi espositivi ed altri luoghi della cultura, mantenuti aperti dal Decreto.

Altra categoria colpita è quella della ristorazione: la chiusura alle 18 penalizza fortemente le attività come pizzerie e ristoranti che nelle ore serali hanno i maggiori introiti. Perfino Massimo Bottura, tra i più famosi e premiati chef italiani, ha indirizzato una lettera aperta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui ribadisce che i ristoranti sono ambasciatori dell’agricoltura, sono il motore del turismo gastronomico, sono i protagonisti di una rivoluzione umanistica che coinvolge il sociale. Ma con le misure contenute nell'ultimo Dpcm approvato dal presidente del consiglio Conte, tanti ristoranti sono destinati a sparire. E così sparirà un pezzo fondamentale della cultura del Paese.

Ma la mobilitazione social non si ferma alle proteste: il tam tam viaggia sui network, pieni di locandine postate dai commercianti, con inviti a consumare un pranzo al tavolo o, per le ore serali, affidarsi ai servizi di delivery. Acquistare del cibo e consumarlo a casa, l’unico vero aiuto, in questo momento e in attesa che il Governo eroghi delle cifre che consentano ai ristoratori di portare avanti le attività.