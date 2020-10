​Fase 1.0, capitolo due, l'interrogativo lapalissiano: "era così difficile evitare tutto questo?"

Ci hanno insegnato che il tempo ha un valore relativo, che un giorno felice trascorre in un istante e che un istante triste di quel giorno si fa eternità, ma sette mesi sono un cerchio sufficiente per comprendere, agire, rimediare. E invece stiamo ripercorrendo una storia già scritta e che si voleva al massimo rileggere, con il distacco di chi sa di non poterla rivivere. Un déjà-vu tanto doloroso e dilagante che la domanda pare lapalissiana: “era così difficile evitare tutto questo, un’altra volta ancora?”. La risposta è tuttavia complessa, ma la rassegnazione non è l’antidoto.



A marzo dello stesso anno, “una vita fa”, ci siamo ritrovati a fare i conti con un qualcosa di sconosciuto. In realtà il passato ci aveva in qualche modo già avvertiti (non ci troviamo nella prima epoca pandemica), ma era fin troppo lontano perché venisse applicato con successo al presente. Abbiamo dovuto rinunciare un po’ a tutto, riscoprendo l’eccezionalità dell’essenziale, ma sempre con la certezza di riabbracciare l’amara agognata realtà. Così, tra un’isteria oppressa e un nuovo senso di appartenenza, si è compresa l’importanza del rispetto delle regole, di proteggere i più deboli, di lasciar scorrere il sacrificabile nel fiume dell’inutilità.

Questa rinnovata indole, una sorta di investimento di dolore per un lungo termine di ripresa, stava dando i suoi frutti. Si è ritornati a respirare una libertà che, seppur parziale, ci è sembrata più grande di quanto non lo fosse mai stata. Quella costrizione, quel lavoro perduto, quell’affetto portato lontano di un comune o di un cielo, pareva finalmente un miraggio, un demone oramai segnato al suo stesso destino. Ci siamo fidati delle guide che ci hanno rappresentato, dandovi fiducia nonostante gli errori, le promesse non mantenute, i dubbi non chiariti. A loro discolpa era difficile poter far meglio, quando manca l’occasione di prevedere una piaga così forte. Una tregua pacifica con la consapevolezza che non saremmo più ripiombati nello stesso baratro.

Invece, sette mesi dopo, di quel baratro stiamo anche disegnando i confini, sperando di trovare un’ultima via per risalire in superficie. Quella fiducia sta venendo inesorabilmente distrutta e l’incomprensione, questa volta, può far solo spazio alla delusione e all’amarezza, nei confronti di chi aveva mezzi per agire in tempo, ma di chi quel tempo si è impadronito solo per un potere senza scopo. In questo circolo vizioso di indifferenza sono stati imposti nuovi limiti, nuove chiusure, nuove restrizioni, annunciate con toni paternalistici che in una società progredita dovrebbero solo provocare ulteriore dissenso. Sono state richiuse parzialmente le scuole, a quei ragazzi che della loro scuola avrebbero dovuto vivere; sono stati chiusi tutti i luoghi di cultura, dai teatri ai cinema, che non rappresentano una semplice forma di intrattenimento, ma gli unici fiori capaci di crescere in un arido terreno di regresso storico. E l’errore non è stato chiuderli ora, ma essere stati incapaci di trovare una soluzione prima. Abbiamo visto istituti chiusi dopo il primo giorno, per un problema dei trasporti che si è deciso di affrontare solo adesso, dopo che per mesi le nostre guide sono state in balia degli eventi senza il coraggio di fare delle scelte. Anzi, le scelte ci sono state: tagliare la sanità, depotenziare l’istruzione, ignorare i lavoratori, ignorare tutto. Il tutto condito da una buona campagna elettorale, l’unico tema di reale interesse mentre tutto il resto scivolava verso un punto di non ritorno. Questa cecità difronte a situazioni tanto importanti è così preoccupante da lasciare inermi. In questo marasma di decisioni non prese non può esserci solo una questione di ideologia politica o di mancanza di scrupoli; si tratta di incapacità di lungimiranza, di non saper vedere i problemi al momento opportuno e trovare le giuste soluzioni. Piuttosto si è preferito giustificarsi all’ultimo dicendo che non c’erano alternative migliori.

Tutto questo è pericoloso. Sette mesi fa c’era la possibilità di sbagliare; adesso si doveva far tesoro di quegli errori per garantire un presente degno e un futuro sereno. Eppure se la storia ci insegna che il tempo è relativo, ci dice anche che il passato non è un cerchio chiuso, ma una linea retta, senza estremi e tendente all’infinito. Per cancellare quella linea è necessario ricordare ciò che è stato, perché è l’unico modo per capire che bisogna fare il possibile per evitarlo. E si sarebbe potuto fare. Adesso avremmo ragazzi più felici che si preparano per gli esami, persone che vedono l’esito del tampone arrivare in tempo, contagi contenuti e circoscritti, un motore sociale e culturale vivo e desideroso di ricominciare.

Quello che abbiamo oggi è invece un popolo in rivolta, disperato e illuso da false rassicurazioni. Quello che abbiamo è un cumulo di presidenti che si delegittimizzano a vicenda per evitare di stabilire dei criteri per ripartire. Quello che abbiamo è pura anarchia, perché chi è in cima alla piramide ha smesso di interessarsi a cosa c’è sotto.

Sette mesi dopo, la storia si ripete. Questa volta con qualche vittima in più e con qualche speranza in meno. Quindi la risposta a quella domanda è ora data: “no, non era così difficile”. Sarebbe bastato aprire gli occhi, quelli che ora sono bagnati da lacrime di rancore.