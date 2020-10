2 novembre, le Sante Messe nella Chiesa Cattedrale

In una nota, invitata a tutti sacerdoti della Diocesi di Andria, contenente indicazioni per quanto riguarda le celebrazioni delle Sante Messe nelle cappelle private e/o confraternali, atteso che non sarà possibile mantenere il necessario distanziamento sociale previsto dalle misure di contrasto e contenimento dell’emergenza Coid-19 il Vescovo Mons. Luigi Mansi chiedeva ai sacerdoti di “invitare i fedeli a partecipare alla Messa nelle proprie parrocchie sia il 2 novembre, sia durante tutto l’ottavario, sempre nel rispetto delle norme stabilite per le celebrazioni nelle Chiese”.



Nella Chiesa Cattedrale di Andria lunedì 2 novembre 2020 saranno celebrate le Sante Messe, secondo questi orari:

-9:00 presieduta dal Vescovo Luigi Mansi

-10:00 e 11:30

-18:00 presieduta dal Vescovo Luigi Mansi

-19:30 presieduta da Don Giannicola Agresti, assistente ecclesiastico delle Arciconfraternite SS.mo Corpo di Cristo e Maria SS. Addolorata.

Nella comunione che in Cristo Risorto unisce tutti i credenti, vivi e defunti, in questo giorno siamo chiamati a rinsaldare la speranza della risurrezione e affidare a Dio non solo quanti abbiamo amato, ma tutti coloro che a lui sono tornati. Affidiamoci alla misericordia di Colui che ci ha creati per la vita e non per la morte. «In Cristo tuo Figlio, nostro salvatore rifulge a noi la speranza della beata risurrezione, e se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell’immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo». (dal prefazio dei defunti I).