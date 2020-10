Dehors, prorogata l'esenzione dal pagamento della Tosap al 31 dicembre

Tra le misure previste dal Dl 104/2020 per il sostegno alle attività commerciali vi è quella della proroga, al 31 dicembre, dell'esenzione dal pagamento della Tosap.

Dato che la maggior parte delle autorizzazioni scadrà il 31 ottobre, così come previsto dal decreto "Rilancio", per poter continuare usufruire dell'agevolazione è necessario inviare all'Ufficio comunale di competenza apposita istanza tramite pec o in modalità cartacea. All'interno della stessa dev'essere indicata la precedente autorizzazione e allegata una dichiarazione sulla non variazione delle caratteristiche della struttura autorizzata.