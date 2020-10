Banchi "mobili" consegnati alla "Vaccina" a poche ore della chiusura

Mentre a livello regionale e nazionale infiamma la polemica sulla chiusura delle scuole con scambi di note tra la Ministra Azzolina e l'Assessore regionale alla sanità Lopalco, ad Andria si verifica uno dei tanti paradossi che caratterizza il nostro Paese.

Esattamente qualche ora prima della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, alla scuola media "Vaccina" arrivano i banchi "mobili" per gli studenti che, sino al 24 novembre, non si presenteranno a scuola.

Un episodio davvero singolare che denota la lentezza della programmazione della ripresa delle attività scolastiche troncate nel momento in cui le scuole stavano per "adeguarsi" alle disposizioni anti contagio per rendere sicuri gli istituti.

In tutta questa situazione di incertezza l'unica certezza è che a pagare le conseguenze della mancata organizzazione per tempo saranno gli studenti e chi è già indietro resterà ancora più indietro.