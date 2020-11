Coronavirus, una decina i preti positivi nella diocesi di Andria

La diffusione del contagio non risparmia nessuno, neanche gli ambienti ecclesiali. Circa una decina i preti positivi al covid19, fortunatamente non versano in condizioni preoccupanti; i contatti stretti sono sotto attenta osservazione della Asl e la situazione è strettamente sotto controllo.

Intanto è stata diffusa la nota della diocesi di Andria che, in osservanza alle disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana ha sospeso le attività formative e catechistiche in presenza. Tale decisione, ribadiamo, non è consequenziale alla situazione di contagi che si è verificata nella nostra diocesi ma trattasi, appunto, di una decisione condivisa dalla CEI.