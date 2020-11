Nasce il direttivo Fratres Bat, l'andriese Antonella Sonetto vicepresidente

I Presidenti dei Gruppi Fratres di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia e Minervino Murge si sono incontrati nei gironi scorsi per eleggere il primo Consiglio Provinciale Fratres della Bat, fortemente voluto per meglio servire il territorio.

Nel nuovo direttivo, presieduto dal minervinese dottor Giuseppe Venditto, la presidente Fratres della sezione andriese, Antonella Sonetto, ricoprirà la carica di vicepresidente.

Le altre cariche: segretario il Sig. Petrone Bartolo (Gruppo Fratres di Canosa di Puglia), Amministratore il Sig. Michele Gorgoglione (Gruppo Fratres di Barletta) e Consigliere il Sig. Mauro Pedone (Gruppo Fratres di Bisceglie).

«Il direttivo Fratres Bat non è un traguardo ma soltanto un punto di partenza. Sono convinta che con i rappresentanti Fratres delle altre città che lo compongono lavoreremo all’unisono per meglio interpretare le esigenze del nostro vasto territorio e collaborare affinché l’attività di sensibilizzazione alla donazione coinvolga sempre più cittadini. Sono certa che non da soli ma in modo solidale, tutti noi, possiamo servire bene ed in modo organizzato i nostri presidi ospedalieri.

Ringrazio di cuore il Presidente Regionale della Fratres, Antonio Spano e il Presidente Nazionale, Vincenzo Manzo - ha concluso Sonetto – per la fiducia riposta nei nostri confronti. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i sonatori Fratres e a coloro che presto, auspichiamo, lo diventeranno».