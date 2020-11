«Da uomini e donne di fede non dobbiamo mai dubitare che la vita terrena sia tutto. È una parte, c'è un dopo, c'è un di più. C'è un meglio che ci aspetta quando sarà terminata la nostra vita terrena ed è la vita eterna. Allora il 2 novembre è una giornata di ricordo. Certo un ricordo mesto di tante persone che ci hanno voluto bene e che ci hanno lasciato, ma è anche un ricordo ricco di speranza. Loro sono in Dio. Noi preghiamo per loro e loro pregano per noi e andiamo avanti confidando sempre nella bontà e nella Misericordia del buon Dio». QUesto il messaggio di S.E. Mons. Luigi Mansi nel giorno in cui si è tenuta la commemorazione dei defunti nella cattedrale di Andria.

Nell'occasione abbiamo chiesto al Vescovo Mansi quali sono attualmente le condizioni dei 10 preti della nostra diocesi risultati positivi al covid19: «Stanno bene i 10 preti della diocesi di Andria più i due della diocesi di Trani (12 complessivamente). Sono tutti asintomatici e stanno trascorrendo la loro quarantena nella casa del clero presso il seminario vescovile. A tranquillizzare l'intera comunità, le parole del vescovo Mansi: «Anche se al tampone hanno manifestato la presenza del contagio sono tutti asintomatici. Stanno bene e non manifestano in alcun modo segnali preoccupanti. Ovviamente dovranno attendere ancora un po' di giorni di isolamento e poi potranno tranquillamente tornare alle loro attività».