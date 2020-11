Venerdì di fine ottobre, mi spingo verso il cuore del centro antico della città di Andria, arrivo esattamente in primo Vicolo Casalino, a pochi passi da Piazza Catuma e dal Palazzo Ducale, in uno dei più vecchi borghi della nostra città: Borgo Casalino. Una parte del nostro territorio a dir poco affascinante, che ancor oggi conserva molti segni fisici e architettonici dei borghi medievali: stradine strette, tortuose, piccole abitazioni accorpate l'una all'altra, vie, viuzze, vicoli, archi di micro dimensioni. È qui che un vicolo del centro storico, usato spesso da incivili come orinatoio, è stato trasformato in un angolo di giardino urbano.

Fautore della lodevole iniziativa è Antonio Vilella, residente del vicolo in questione, che contando solo sulle proprie forze ha trasformato una stradina abbandonata in una vetrina per i cittadini andriesi. Da mostrare con orgoglio e da prendere ad esempio.

«Non mi aspetto nulla da questa iniziativa che ho portato a termine da solo in quanto abito qui – commenta il signor Antonio Vilella -; ho preferito dare un tocco di colore al luogo piuttosto che avere la vista di mura abbandonate. Creando con delle piantine, tavoli di legno, delle pedane, i fiaschi in vetro e altro materiale di recupero o acquistando qualche decorazione come l'affissione delle luci che la sera illuminano tutta la via, è venuto fuori questo piccolo e armonico ambiente esterno».

Purtroppo è un'azione isolata nel grande centro storico andriese: «Non ho coinvolto altra gente - prosegue Antonio Vilella – perché c’è disinteresse generale. Anche l’anno scorso, a Natale, non ho ricevuto alcun tipo di aiuto e di collaborazione. Io personalmente provvedo a pagare la luce anche dell’icona della Madonna di Andria, una reliquia che appartiene a tutti».

Antonio, nonostante gli sforzi messi in atto, immagina un futuro collaborativo e più bellezza disseminata in tutto il centro antico della città federiciana: «Ho voluto abbellire questo ambiente a beneficio mio e di tutti i cittadini nonché dei turisti. Mi piacerebbe allargare questa visione e coinvolgere sia i privati ma anche le istituzioni pubbliche. Resto a disposizione di tutti coloro che vorranno contattarmi per allargare l’iniziativa».

Con questo gesto, si è dimostrato che Andria non è solo incuria e inciviltà, e che talvolta con delle piccole azioni, che ognuno di noi può svolgere, come esporre una piantina sul nostro balcone, si possono preservare la bellezza e le caratteristiche turistiche e culturali del nostro centro storico, riservandogli maggior incanto.