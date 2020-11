Lavori ex Sp 231: il passaggio dalla borgata di Montegrosso non è consentito ai mezzi pesanti

Si è tenuto, martedì 3 novembre, nella Borgata di Montegrosso, l’incontro promosso dal Comitato #IoStoConMontegrosso che lo scorso 26 ottobre, a mezzo di diffida, aveva richiesto l’intervento delle istituzioni e l’attenzione particolare per risolvere il problema del traffico di mezzi pesanti e di trasporto pubblico, causati dai lavori di sistemazione delle complanari e quindi del tratto stradale della ex S.P. 231. All’incontro erano presenti, oltre al sindaco Giovanna Bruno, i tecnici della Provincia Barletta-Andria-Trani, l’assessore ai lavori pubblici, l'arch. Mario Loconte e i dirigenti del Comune di Andria. Assieme ai rappresentati del Comitato, hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle realtà imprenditoriali della Borgata (Conte Spagnoletti Zeuli, Rivera, Pietro Zito di Antichi Sapori, Pietro Petrone di Lama di Luna).

«Le nostre richieste sono state prese in considerazione e ascoltate - si legge nella nota condivisa -. Ci è stato fatto notare che già un’ordinanza della Provincia obbliga i mezzi pesanti, articolati e di trasporto pubblico, a deviare il traffico per il tratto stradale della Canosa-Barletta, per il tratto autostradale della Canosa-Andria e per il tratto interessato della S.S. 16. A questo proposito si è preso l’impegno di comunicare al Prefetto della Provincia BAT di vigilare sulla questione e predisporre in entrata da ambedue le direzioni, la presenza di forze dell’ordine che obblighino le deviazioni e sanzionino i trasgressori. Contestualmente abbiamo ottenuto la messa in sicurezza e la pulizia dei tratti che interessano il raggiungimento della Borgata di Montegrosso, ossia la via Vecchia Minervino e la strada che collega Montegrosso da via Pozzo Sorgente fino al Santuario del SS. Salvatore. Questo assicurerebbe, per buona parte, uno stato di tranquillità e appunto di sicurezza nel precorrimento dei suddetti tratti, in attesa della sistemazione delle complanari che dovrebbe terminare nei mesi di maggio o giugno 2021.

Siamo felici di aver raggiunto ancora una volta l’obbiettivo, non a titolo personale ma di una Comunità in cui crediamo e che, se messa insieme, sa far sentire la sua voce alle Istituzioni, tramite il nostro Comitato #IoStoConMontegrosso. La nostra battaglia pacifica non finisce qui: dopo questo passaggio urgente, ancora più pressante ritorna, senza mai essere stato dimenticato, il problema dell’accesso a Montegrosso con la sistemazione della ex S.P. 231 e quindi del famoso “bivio”: ancora una volta, compatti, con i giusti mezzi, senza pretese assurde saremo pronti a batterci e a far sentire la nostra voce di cittadini che hanno voglia di far vivere la Borgata».