DiversaMENTE prendersi cura, nuovo appuntamento il 21 novembre

Il gruppo di lavoro del corso "DiversaMENTE prendersi cura" sta lavorando alla giornata che si terra' in piattaforma il 21 novembre.

«Insieme si parlerà di autismo con ASFA (Associazione a Supporto Famiglie con autismo) attraverso gli interventi della Presidende Vittoria Morisco, il suo gruppo di lavoro e la dott.ssa Raffaella Giannattasio - commentano gli esperti, nonché promotori dell'iniziativa, il dott. Saverio Costantino, le dott.sse Marilù Liso ed Elena Lorusso -.

Si affronteranno, con il dott. Saverio Costantino, tematiche che "abbracciano" la famiglia quando questa diventa una nuova dimensione per non perdersi; la sfida di conservare riti e miti, nonostante una diversa traiettoria. Nel pomeriggio una chiusura con il Presidente dell'Ordine dei Medici dott. Dino Delvecchio, e altri due bravi professionisti, sempre con noi in questi mesi, dott. Berardino Leonetti e dott.ssa Angela Vitale. Un programma dinamico che in questi mesi è riuscito a coinvolgere tutti i partecipanti iscritti. È un programma concretizzato attraverso il confronto trasversale e l'auspicio di un tempo migliore per abbracciarci, sperando di essere migliori».