Antonio Pizzolorusso: «Ora non possiamo fare altro che pianificare e prevedere il futuro»

La chiusura forzata delle alcune attività della ristorazione per via del nuovo DPCM (asporto e delivery a parte) ha praticamente compromesso il futuro di molte attività. Antonio Pizzolorusso, imprenditore nel settore del food, approfitta di questo tempo sospeso per invitare tutti, le istituzioni in primis, a rivedere il sistema economico e sociale della nostra città federiciana e di conseguenza quello, magari, delle città limitrofe. È tempo di pianificare il futuro e chissà che da questa pandemia possa nascere qualcosa di buono per l'economia territoriale:

«La chiusura temporanea delle attività di ristorazione sancisce di fatto chiusura totale di alcune di esse

La tutela sanitaria di ogni cittadino è la priorità, ma deve essere ponderata con scelte che non distruggano l'economia. È questa la vera sfida, è questo l'obbligo di un governo che si definisce del ‘popolo’ ma che di fatto poi getta la croce addosso ai ristoranti, ai bar e a tutte le attività commerciali che stanno soffrendo più di tutti la pandemia.

La gestione politica di questa seconda ondata risulta un fallimento.

Noi ristoratori da maggio abbiamo rispettato tutte le leggi, ridotto i coperti, provveduto al distanziamento sociale. Ci siamo prodigati nel rispettare e far rispettare le regole imposte; ci siamo sobbarcati di ulteriori investimenti economici per rendere più sicuri i nostri locali e riaprire in sicurezza. Ma nulla, oggi ci ritroviamo come prima, se non peggio.

Non ce lo meritiamo questo trattamento ingiusto perché in giro, per le piazze e nei vicoli delle nostre città, la gente fa come gli pare in barba alle regole e nessuno vigila, controlla, tanto non succede nulla!

A pagare è sempre chi rispetta le regole mentre gli altri la fanno franca. Io, personalmente, quando si è verificata la prima ondata pandemica ho preferito restare chiuso 7 mesi ed, oggi, dopo un mese di riapertura mi ritrovo a chiudere nuovamente.

Siamo in 12 persone a lavorare nel nostro locale, molti hanno famiglia e restare a casa significa non poter garantire l’essenziale ai propri cari.

Alla chiusura delle attività è evidente che contribuisce una disastrosa politica che risulta “ristoratrice” solo a parole. La seconda ondata era prevedibile, ma non a coloro che risiedono sugli scranni più alti (a Roma, per intenderci), che stanno nella stanza dei bottoni e che non devono preoccuparsi di arrivare alla fine del mese.

Alla Sindaca Giovanna Bruno Sindaco ho chiesto, visto il momento, di riorganizzare, anche in prospettiva di tempi meno rigidi, gli orari di apertura e di chiusura per i vari settori economici e produttivi, imponendo le fasce orarie e diversificandole, in modo da scongiurare assembramenti sui trasporti e nei luoghi pubblici.

Un’idea potrebbe essere il prolungamento delle ore di apertura degli uffici pubblici al sabato mattina (qualora il momento di pre-dissesto lo si potesse prevedere); orari continuati per attività che vendono beni di necessità. Un’altra idea potrebbe essere quella di anticipare le aperture e le chiusure dei negozi di abbigliamento di un’ora; pensare alla chiusura degli uffici alle 19 e quella dei Bar, pizzerie al banco alle 22; far chiudere i ristoranti alle 24. Orari che potremmo sperimentare specie nel periodo invernale, prolungando poi di un’ora.

Qui, ad Andria, e non solo, viviamo ancora con il rito della controra! Chissà che la pandemia non dia la stura per pianificare un cambio radicale di mentalità e un’apertura reale ad uno stile di vita più nordico.

Ora, purtroppo, non possiamo fare altro che pianificare e prevedere il futuro, atteso che dovremmo imparare a convivere con il covid19.

L’ultimo DPCM impone la chiusura di bar, ristoranti e pizzerie, e non si può pensare di recuperare il perduto con il delivery.

Inviterei, da subito, tutte le sigle sindacali e le associazioni di categoria a sedersi attorno ad un tavolo e ad alzarsi solo quando si trova un accordo condiviso e deciso che dia segnali forti e scongiuri la chiusura prolungata di alcune attività economiche.

Andria è ormai una città. Facciamo che dalle macerie nasca qualcosa di buono. Domani, quando questa maledetta pandemia sarà passata, potremmo dire quanto meno di aver rivalutato il nostro stile di vita. Adattato magari al resto dell’Italia e chissà che, per davvero, non si possa immaginare un paese che viaggi alla stessa velocità.

Andria è, sì, una città federiciana (medioevo) … ma quella del turismo è un’altra storia che magari vi racconterò in un’altra occasione.

Non perdiamo tempo. Facciamo adesso quello che non può più essere rimandato a domani».