Nella prima parte degli anni Novanta il vostro narratore ebbe a frequentare con una qualche intensità Francesco Mazzarisi, anche lui toccato dalla cattiveria umana quando come rappresentante degli invalidi civili ebbe a fare l’esperienza del Consiglio comunale. Erano passati anni ma la ferita non era rimarginata: il delinquente sa che prima o poi gli tocca una pena, l’onesto invece non si rassegna all’onta subita. Se solo ci pensassimo un po' di più quando decidiamo di fare del male la vita sulla terra sarebbe migliore. In questa difficoltà Franco potette contare sull’aiuto generoso di mons. Francesco Fuzio, gran conoscitore di uomini, di cui ricorre in questi giorni il 22° anniversario del ritorno alla casa del Padre: per conoscere bene gli uomini occorre conoscere bene il Padre. E quel sacerdote il Padre lo sentiva sempre più dialogante, soprattutto quando aveva la fortuna o il dono di stringerlo tra le mani durante la Santa Messa. Capiva gli uomini perché passava ore nel confessionale ad ascoltare l’umanità dolente.

L’uomo trova facile giudicare gli altri con la massima severità, specie se amici che possono disturbare la propria carriera; mentre pretende indulgenza nei propri confronti. Mazzarisi viveva nel cruccio che tutto quello che egli aveva fatto in favore degli altri, soprattutto i più deboli, come sono gli invalidi civili, non fosse stato giustamente riconosciuto. Subì in silenzio persino il tradimento elettorale da parte di chi aveva beneficato telefonandogli in viaggio di nozze per comunicargli che era stato assunto grazie alle sue buone pratiche. L’uomo non è quello che appare, ma quello che si confessa. Franco fu fortunato: trovò ad ascoltarlo proprio mons. Fuzio, un prete che aveva fatto della umiltà una divisa. Solo vestiti di umiltà si comprende l’animo degli altri. Egli sapeva che il suo Dio si era fatto Uomo per immedesimarsi nella umanità sofferente. E don Ciccillo, come era comunemente chiamato, prese per mano Franco e lo portò nella chiesa del Purgatorio, peraltro vicino alla sua abitazione. Davanti alla statua della Crocifissione gli disse: “guarda che hanno messo in croce persino Lui. Anche lui fu accusato ingiustamente”. L’arciprete stava organizzando i gruppi di preghiera ispirati a Padre Pio: “ecco, disse, ti affido quest’avventura”. Mazzarisi ci si buttò a capofitto: non solo si impegnò con tutta la sua generosità ma, riuscendo a riprendersi il passato, acquistò quella serenità che da tempo gli mancava. Soprattutto iniziò una frequentazione con don Ciccillo, scoprendo il sorriso mite di un prete a cui piaceva pregare: standogli vicino ebbe l’impressione che assorto in preghiera si trasformasse intensamente coinvolgendo tutti coloro che avevano la fortuna di essergli accanto.

Il vostro narratore non ha avuto una specifica frequentazione con l’arciprete, pur avendolo conosciuto e frequentato quando aveva un ruolo istituzionale. Tuttavia attraverso la descrizione che ne faceva Mazzarisi ha potuto prendere nota della sua lungimiranza, come quando suggerì a Lino Banfi di lasciare il seminario perché non ravvisava in lui i segni della vocazione. Per Banfi fu una bocciatura fortunata della quale sarà sempre grato al monsignore. Don Ciccillo poteva farlo perché come educatore in seminario seguiva con attenzione il percorso formativo di ogni allievo che frequentava quella scuola-collegio, dove erano ammessi durante la guerra e negli anni immediatamente successivi coloro che non avevano altro modo per poter studiare. Non a caso introdusse la lettura del galateo ad accompagnare la cena. Educare l’uomo per addolcire le sua anima. Del seminario egli fu anche rettore dopo l’incidente che vide morire mons. Rella a cavallo degli anni Cinquanta. Tanta classe dirigente della diocesi (ancora adesso) è stata seduta su quei banchi dove si formavano gli uomini e si selezionavano i sacerdoti.

Questa sua attenzione alle singole persone che venivano in contatto con lui segnò il suo stile di vita ovunque i vescovi lo avessero inviato per svolgere il ruolo pastorale sia a Canosa che in Andria. Speciale fu il rapporto che egli riuscì a stabilire con i parrocchiani della Cattedrale dove operò per oltre vent’anni. Qui per tutti era semplicemente l’arciprete. Il rito della benedizione delle case (rinvigorito dalla consuetudine di portare personalmente la comunione ai malati) era l’occasione propizia per entrare nel cuore di tutte le famiglie dove si attardava per conoscere le persone, sentire i loro affanni, occuparsi quando era possibile dei loro problemi. Il suo intervento era sempre discreto ma anche risoluto. Lo fece con la signora che perdette prematuramente il marito mentre gli rimanevano sei figli minorenni da accudire. La signora si confidò con mons. Fuzio al quale raccontò la sua situazione. Il sacerdote le suggerì di fare domanda per l’assunzione come ausiliaria presso l’ospedale assicurandole che lui avrebbe seguito la pratica con l’autorevolezza che merita chi è dedito a fare del bene. Nel frattempo egli in modo discreto non le fece mancare un po' di denaro per portare avanti la famiglia. Dopo qualche tempo la signora tornò da don Francesco per riferirgli di non essere stata assunta perché bocciata alla visita medica. Mons. Fuzio allora era vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’ospedale e, pur non essendo medico, riuscì a dimostrare che il problema della signora non era ostativo per il lavoro che doveva svolgere: la signora fu assunta, lavorò per lunghi anni senza che l’invocato problema creasse difficoltà a lei e all’ente.

Puntuale l’intervento di don Ciccio si verificava quando il problema era di carattere spirituale. Un’altra donna colpita da una malattia grave ebbe il dono della sua assistenza spirituale: il dolore è una manifestazione della predilezione di Dio: “fidati di Lui”. E la signora riuscì a sopportare con serenità e coraggio tutto il doloroso percorso della sua malattia. Questa partecipazione umana e religiosa diventò particolarmente intensa in occasione della grave malattia che portò alla morte Tonino Nicolamarino, che egli aveva conosciuto in azione cattolica dall’immediato dopoguerra. Momenti bui, caratterizzati dalla miseria e dalle tensioni sociali, alle quali si sommava una forte contrapposizione ideologica tra l’”ateismo” comunista (spesso solo apparente perché molti comunisti ci tenevano ai sacramenti) e i cattolici in difficoltà non essendo abituati allo scontro. Don Ciccillo fu tra i sacerdoti che più contribuì a coordinare il lavoro degli ambienti ecclesiastici, badando alla rinascita delle organizzazioni sociali. Pregare e lavorare era la sua filosofia di sapore benedettino. Fu in quel periodo che Tonino e don Ciccillo strinsero una fraterna amicizia che crescerà nel tempo. Entrambi si impegnarono nella difesa della verità anche affrontando la durezza dello scontro. E fu proprio don Ciccillo a fare la parte del cireneo per aiutare Antonio e la sua famiglia nella salita del calvario. Quasi ogni sera egli completava la giornata salendo l’abitazione di Tonino per la recita del rosario. Non mancava la sua parola che instillava serenità nel malato e consolazione nei familiari. Commovente l’orazione funebre in occasione del trigesimo della morte di Tonino, che nella circostanza non ebbe il tributo d’onore, che pure gli spettava, da parte della politica.

La sua vocazione fu adulta: prima di scegliere di diventare sacerdote aveva sperimentato la durezza del lavoro. Faceva come venditore ambulante u ziarloir con il suo carrettino tirato dall’asinello. Le ziarelle erano dei pezzi di ferro battuto piegati che al movimento dell’asino facevano un suono caratteristico che avvisava la gente dell’arrivo del commerciante. Nelle ore libere frequentava nei locali del seminario un circolo san Luigi di azione cattolica. Li si formavano i giovani e si educavano alla solidarietà. Fu durante una quaresima che il circolo organizzò la rappresentazione della passione e morte di Cristo. E fu proprio Francesco Fuzio ad essere chiamato a interpretare la figura di Gesù. Si immedesimò così bene nella parte che alla fine furono in molti a dirgli che poteva fare il prete. Cominciò allora una stretta amicizia tra lui e l’altro grande pescatore di anime, don Mario Melacarne, e u ziarloir non solo diventò prete ma anche arciprete.

Per circa sessant’anni le sue mani diventarono portavoce del suo cuore: le alzava per benedire e perdonare, le apriva per elargire la carità, le stringeva intorno all’Ostia consacrata. Mani di un ministro di Dio, di un “uomo contento di essere prete” (definizione di mons. Calabro), anzi arciprete.