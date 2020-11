In questo tempo complesso la carità non si ferma! Siamo tutti chiamati ad atti di responsabilità: il verbo “amare” ha sempre bisogno del verbo “aiutare” e l’incalzare della pandemia lo sta dimostrando.

Nonostante il covid-19 stia mettendo a dura prova la rete di solidarietà, la stessa non si arresta e continua a svolgere la sua opera con la consapevolezza che, ora più che mai, c’è bisogno di non abbandonare i soggetti più fragili.

È importante che il volontariato resti al servizio della comunità, soprattutto ora. Molti sono coloro che vivono ai margini sociali, economici e culturali. Ecco che accanto ai poveri annoveriamo anche “quelli della prima volta”: chi ha perso il lavoro; chi fa fatica a comprarsi un medicinale per curare le ferite del corpo e chi invece chiede di curare le ferite dell’anima poiché smarrito in una società che va veloce e talvolta non ha tempo per soccorrere chi resta indietro.

Grazie al provvidenziale spirito di solidarietà di molte persone che prestano il loro servizio di volontariato presso la nostra Casa di Accoglienza, possiamo permetterci di tenere attivi alcuni servizi essenziali, ora più che mai: il centro d’ascolto; lo sportello di contrasto al gioco di azzardo patologico; il servizio di accoglienza migranti; l’ambulatorio medico infermieristico; la distribuzione del sacchetto viveri per i neonati; il servizio mensa; il servizio docce e il servizio indumenti. Una rete, quella di Casa Accoglienza, che non dimentica mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, come afferma Papa Francesco, aver cura di ogni persona, specialmente dei bambini, degli anziani, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.

La carità non può essere solo teoria, non si può limitare solo a cose che si danno, la Carità è realizzare è rendere visibile l’amore di Dio per tutti gli uomini attraverso la nostra vita vissuta in un cammino comunitario e un nostro inserimento pieno nella storia degli uomini e delle donne.

Non basta “credere”, non basta una fedeltà sterile al Vangelo, il Signore ci chiede di essere collaboratori alla sua azione creatrice e l’azione creatrice di Dio si realizza comunicando vita. Nel vangelo Gesù dice: “così risplenda la vostra luce davanti agli altri uomini perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al vostro Padre che è nei cieli”.

Ringraziamo i volontari che, nonostante la pandemia in corso, continuano a donare il proprio tempo e alimentano quotidianamente questa nostra rete solidale senza però dimenticare l’invito a tutelarsi per scongiurare la sospensione dei servizi. In Casa Accoglienza, negli ambienti interni, stiamo rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni date dai responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, per contenere l’espansione del virus e garantire a tutti l’essenziale e i servizi alla persona.

Seguono gli orari rimodulati alla luce delle esigenze dettate dalla pandemia in atto.

Ingresso Via Quarti, 7

Centro di Ascolto

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:30: alle ore 19:00.

Martedì e Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Sportello di Contrasto al Gioco di Azzardo Patologico

Martedì e il Sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Per appuntamento telefonico: 0883592369 – 3207499462 - 3336466548

mail info@casaaccoglienza.com

Servizio Accoglienza Migranti

lunedì – mercoledì e venerdì, dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

Oppure telefonare al seguente n. 0883.890113

Ambulatorio medico infermieristico

Lunedì – Martedì - Giovedì dalle ore 17:30 alle ore 18:45.

Servizio sacchetti viveri per neonati

Martedì dalle 10:00 alle 12:00.

Ingresso Via Quarti, 14

Servizio Mensa della Carità

Dal lunedì al sabato dalle ore 17:30 alle ore 19:00

Servizio Indumenti

Martedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 indumenti per i bambini

Giovedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 indumenti per le donne

Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 11:30 indumenti per gli uomini

Per esigenze particolari è necessario prendere appuntamento con i volontari del centro di ascolto

Ingresso Via Quarti, 23

Servizio Docce

Lunedì mattina dalle ore 07:30 alle ore 08:30

pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Mercoledì mattina dalle ore 07:30 alle ore 08:30

pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Venerdì mattina dalle ore 07:30 alle ore 08:30

pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Per il servizio docce è necessario prenotarsi presso il centro di ascolto per il rilascio del ticket di accesso al servizio.

Tel. 0883.592369