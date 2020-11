La Sindaca scrive a Delle Donne: «Disponibili a concedere centro “Dopo di noi” e padiglioni Covid»

Ancora provvedimenti della Sindaca Giovanna Bruno per agevolare il tracciamento dei positivi: ieri è stata formalizzata al direttore generale della ASL la disponibilità dell'amministrazione a concedere l'utilizzo del "dopo di noi" della villa comunale con circa 18 posti letto, nonché l'utilizzo dei padiglioni e delle aree a servizio di via vecchia Barletta (macello nuovo), proprio per decongestionare l'attività sanitaria (vaccini, tamponi, assistenza post covid).