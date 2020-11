Arriva puntuale, anche in tempi di Covid-19, la classifica nazionale Eduscopio che ogni anno, grazie al contributo della Fondazione Agnelli, valuta gli esiti successivi della formazione secondaria in termini di risultati universitari e lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull’offerta formativa delle scuole da cui essi provengono.

Nell’olimpo dei migliori istituti a livello regionale, spicca l’Istituto Tecnico Industriale “Sen. O. Jannuzzi” di Andria, che conferma l’ottima qualità della formazione in ambito teorico e pratico. Il dato è incontrovertibile: i diplomati dell’Itis lavorano subito dopo il conseguimento del titolo con una professione coerente con il percorso di studi e nelle università hanno ottime “prestazioni”, in base al numero di crediti acquisiti e ai voti ottenuti al primo anno.

La scuola, infatti, come visibile dai grafici allegati, è al primo posto sia per la percentuale di diplomati che a 2 anni dal diploma lavorano e hanno una qualifica professionale perfettamente in linea con il titolo di studio conseguito, sia per media dei voti e CFU conseguiti per coloro che decidono di proseguire con gli studi universitari.

«Siamo fieri per il rinnovato riconoscimento dell’alto livello della nostra offerta formativa - commenta il Dirigente Giuseppe Monopoli -. La nostra comunità scolastica continua, anche in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo, a dar prova di grande compattezza e professionalità. Obiettivo condiviso è garantire una formazione innovativa e di qualità, che consenta a ciascuno dei nostri studenti di sviluppare competenze di livello elevato, di acquisire coscienza delle proprie potenzialità, e di operare scelte motivate e consapevoli per il proprio personale percorso di vita».