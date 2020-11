L'esito dei tamponi si verifica online in Puglia: le falle su Andria

È attivo un nuovo servizio per consultare l’esito del proprio tampone Covid-19. Questo è quanto riportato da una nota ufficiale della Regione Puglia e pubblicata anche sul nostro giornale telematico. Fin qui nulla di nuovo se non fosse che sono giunti numerosi commenti alla nostra redazione in cui i nostri lettori hanno lamentato discrepanze.

Abbiamo approfondito l'argomento: diversamente a quanto accade anche in altre città della Bat, ad Andria vengono effettuati principalmente tamponi rapidi (antigenici) i quali non prevedono il rilascio del codice utile alla consultazione on line. Pertanto, precisiamo, che tale codice viene rilasciato solo a coloro che effettuano tamponi molecolari.

Dalla Asl Bat, ci comunicano che è in corso proprio in queste ore il tentativo di collegare anche i referti dei tamponi antigenici alla banca dati on line così da snellire l'intero processo.

A parziale "discolpa" della Asl Bt c'è da dire che ad Andria vengono effettuati centinaia di tamponi rapidi al giorno che mettono in serio affanno il servizio dedicato nonostante siano state assunte ulteriori unità a supporto dell'ufficio Igiene.

Se da una parte sono comprensibili i disagi di chi deve attende l'esito del tampone, dall'altra auspichiamo maggior collaborazione da parte di tutti in un momento in cui la nostra sanità è in grave difficoltà.