Festa dell'albero, rinviata la manifestazione causa maltempo

Rinviata, causa maltempo, la cerimonia di piantumazione simbolica, prevista per oggi, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, di alcune delle essenze arboree "dedicate" ai giovani andriesi laureatisi on line in questi mesi di pandemia.

La prevista partecipazione della Sindaca, avv. Giovanna Bruno, alla piantumazione in alcune aree, in campo aperto, del quartiere San Valentino, si terrà dunque nei prossimi giorni, quando le condizioni atmosferiche lo permetteranno.

Per la stessa giornata la Sindaca interverrà all'iniziativa del Laboratorio Verde Fareambiente che si terrà, alle 10.00, presso la sede Unitalsi in via Porta Pia nell'area che comprende i 16 alloggi di edilizia residenziale per persone anziane.