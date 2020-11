La Fidapa Andria non dimentica la violenza sulle donne

«Nella “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra oggi, 25 Novembre 2020, la FIDAPA BPW ITALY Sezione di Andria, non dimentica.

La pandemia ha gettato un’ombra subdola sulle nostre vite, concentrando tutte le nostre attenzioni su un virus incontrollabile, altamente infettivo, che ci costringe ad una vita dominata dalla paura.

Il nostro territorio, in questi giorni, sta provando il terrore di un male tanto violento, che è entrato in modo preponderante nelle nostre famiglie. È proprio in situazioni come questa che, purtroppo, si rischia di dimenticare le vittime di violenza.

La violenza spesso si consuma all’interno del nucleo familiare e, con i casi di quarantena o isolamento fiduciario, le donne vittime di violenza sono costrette a fare i conti con il proprio carnefice, senza via di fuga.

La Presidente di sezione, Anna Zaccaro e le socie tutte della FIDAPA BPW –ITALY Sezione di Andria desiderano commemorare le donne vittime di violenza e segnalare a quante vivono questo dramma, che il numero 1522 antiviolenza e stalking, i centri antiviolenza e le case rifugio sono sempre attivi, nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste.

Cogliamo l’occasione per ricordare che, oltre il citato numero verde gratuito 1522, consultabile per avere aiuto o anche un consiglio, nella nostra città è attivo il servizio di assistenza presso il Centro Antiviolenza RiscoprirSi, contattabile ai numeri 380.3450670 – 0883.764901 (entrambi attivi 24h) o tramite mail cav.riscoprirsi@gmail.com

Quando risulta difficile inoltrare una denuncia alle forze dell’ordine, può essere più semplice chiedere aiuto contattando questi riferimenti.

Suggeriamo di contattare nei pochi momenti di “libertà”, quando si conferisce l’immondizia, si va a fare la spesa o ci si reca in farmacia, inviando un sms, un messaggio WhatsApp o telefonando».