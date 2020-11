Plasma iperimmune per curare il Covid19, tanti appelli ma donare è quasi impossibile

In questa settimana abbiamo registrato numerose richieste di utenti che invitavano pazienti negativizzati a donare il loro plasma per salvare la vita umana del proprio caro. Tante sono state altresì le polemiche legate alla lunga trafila che i potenziali donatori si ritrovano a dover affrontare per il loro gesto altruistico. A tal proposito abbiamo approfondito l'argomento.

Urge intanto chiarire che la Regione Puglia ha un solo centro per la valutazione dello screening che si trova a Foggia. Tale valutazione è relativa ad un'analisi di secondo livello che segue una prima analisi effettuata presso l'ospedale di Barletta. I donatori sono preferibilmente uomini che siano stati malati in modo significativo di covid, pertanto non asintomatici: dopo una prima attività di screening che prevede l'analisi del sangue presso il centro foggiano, bisogna attendere l'ok dello stesso centro per poter effettuare il prelievo del plasma.

Una trafila piuttosto impegnativa e lunga che giustifica la tendenza a fare settimanalmente i prelievi preliminari presso l'ospedale di Barletta, in numero di circa 8 a settimana. L'intero iter dura più o meno una decina di giorni prima che si possa procedere definitivamente al prelievo del plasma iperimmune. È proprio questa lungaggine che ha fatto letteralmente andare in bestia alcuni parenti che avevano effettivamente trovato potenziali donatori per i propri cari e che purtroppo non hanno fatto in tempo ad effettuare la trasfusione perché il paziente è deceduto intanto. A questo si aggiunge anche il problema del numero fisso a cui i potenziali donatori di plasma iperimmune in questi giorni stanno chiamando, ma senza risultato.

Dalla ASL BT ci dicono che questi giorni le linee telefoniche sarebbero saltate poiché è stato tranciato un cavo telefonico in quel di Barletta che ha generato non pochi problemi. Numeri importanti intanto si stanno deviando sul centralino telefonico andriese. Insomma, l’ennesimo guaio per la sanità della sesta provincia.

Ma proprio sulla cura al plasma la comunità scientifica in questi giorni si divide: il plasma iperimmune prelevato da soggetti guariti al covid-19 non sarebbe così efficace come si immaginava, almeno per quanto attiene ai risultati effettuati durante questa seconda ondata. Non sono state osservate differenze significative nello stato clinico o nella mortalità complessiva tra i pazienti trattati con plasma convalescente e quelli che hanno ricevuto placebo: questo, in sintesi, il risultato di uno studio randomizzato sul plasma convalescente nella polmonite grave da Covid-19 pubblicato recentemente sul The New England Journal of Medicine, l’ultimo di una serie. Gli scienziati continuano a lavorare, anche perché il numero di contagiati sale vertiginosamente nel mondo, in attesa del vaccino che dovrebbe rallentare la cavalcata mortale del Coronavirus.

Gli effetti del Sars-Cov-2 sul corpo umano sono ancora in fase di studio, la medicina e le cure sono basate sull'evidenza: anche l’efficacia delle trasfusioni di plasma, quindi, è da accertare e, se da un lato la comunità scientifica si interroga ancora e va avanti con le ricerche, dall'altro lato la comunità inizia ad avvertire il grande affanno in cui versa la sanità da tanti punti di vista.

A tutti l’invito alla calma: donare il sangue e donare il plasma sono un atto di generosità disinteressata e vanno incentivati e sostenuti. I protocolli sono tutti in fase di definizione, si procede per tentativi e, assodato che il plasma è un trattamento sperimentale utilizzato in regime di urgenza, sarebbe auspicabile l’agevolazione della donazione per evitare di fare a meno di un potenziale aiuto nella lotta al Coronavirus.