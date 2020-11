Esercizi commerciali in difficoltà, domani flashmob di Confesercenti Andria

Confesercenti Andria organizza per martedì 1° dicembre alle ore 11 in piazza Catuma un flash mob per sensibilizzare la città sulle difficoltà che tutte le attività commerciali stanno vivendo in questo momento.

«I colossi stranieri spopolano on-line - scrive Tommy Leonetti, Presidente di Confesercenti Andria-, i piccoli negozi soffrono e si indebitano, per questo chiediamo a tutti di sostenere il commercio locale. L'emergenza economica che vive la nostra città non deve essere sottovalutata. Su invito del sindaco, poi obbligo, abbiamo anticipato gli orari di chiusura e visto le nostre vie inibite con transenne che non sarebbero dovute esserci, tutto ciò ha comportato una ulteriore riduzione dei già esigui guadagni di questo periodo. Chiediamo solo di poter lavorare.

L'incertezza, la paura, i dubbi stanno esasperando gli animi di tutti gli esercenti. Sarebbe ora di unirsi per ottenere risultati. Rivolgiamo anche al Governo centrale un appello, alla vigilia del nuovo DPCM, perché non rimaniamo fuori anche questa volta: chiediamo al governo contributi a fondo perduto, condono tombale sui versamenti tributari e contributivi, sospensione di mutui e leasing bancari, prosecuzione della cassa integrazione fino a tutto il 2021».