La Bat scivola giù nella classifica sulla qualità della vita, ma mantiene un primato: i furti d'auto

Vivere nella Bat non è proprio una “passeggiata”: è quanto emerge dall’annuale rapporto pubblicato ieri sulla qualità della vita 2020 giunta alla 22a edizione realizzata da Italia Oggi e Università la Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni.

La sesta provincia pugliese si piazza al 98° posto nella classifica finale. Anche per le altre province pugliesi, dati in calo: in particolare Foggia è ultima in tutta Italia, la peggiore provincia in cui vivere. La classifica scaturisce dall’analisi di una serie di indicatori (affari e lavoro, ambiente, sicurezza sociale, istruzione formazione capitale umano, reati e sicurezza che mirano a stabilire quali sono le città italiane in cui si vive meglio e quelle in cui le cose vanno peggio, e per ogni indicatore, le province vengono suddivise in quattro fasce: buona, accettabile, scarsa, insufficiente.

La metodologia utilizzata questa volta ha colto anche gli effetti diretti della pandemia, monitorando con precisione gli effetti della diffusione del virus e dei conseguenti lockdown grazie anche all'inserimento di nuovi indicatori che, elaborano i recentissimi dati Istat.

Rimane un dato “caratteristico”: la Bat è ottiene il primato negativo per furti d'auto, con la più alta percentuale italiana ogni 100mila abitanti.

Ecco alcuni degli indicatori presentati.

Sezione "Ambiente": la Bat passa dall'89° è all'86° posto, 18a per la raccolta dei rifiuti urbani, 69a per densità piste ciclabili, 80a invece per isole pedonali, 100a per l'offerta di trasporto pubblico.



Sezione "Reati e Sicurezza": sale dalla 86a alla 79a posizione, scendono i reati contro la persona, contro il patrimonio che nelle estorsioni, ma aumentano i reati legati al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione.

Anche nella sezione "Popolazione", la Bat è tristemente al primo posto nazionale con 14 emigrati ogni 1000 abitanti in particolari giovani che lasciano il nostro territorio.

Deprimente l’offerta per "Tempo Libero e Turismo", in cui la Bat è 103a.