Lunedì la consacrazione diaconale di un giovane seminarista

Lunedì 7 dicembre alle ore 19:30, nella chiesa Cattedrale di Andria, il Vescovo Mons. Luigi Mansi, imporrà le mani per una nuova consacrazione diaconale. Si tratta di un giovane seminarista, per il quale questo momento segnerà l’ultima tappa nel cammino verso il sacerdozio.

Ai diaconi sono imposte le mani non per il sacerdozio ma per il servizio. Il ministero del diacono è sintetizzato dal Concilio Vaticano II con la triade “diaconía della liturgia, della predicazione e della carità”, con cui serve il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio.

Il diacono può amministrare solennemente il battesimo, conservare e distribuire l’Eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la Sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed esortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali (le benedizioni, ad esempio), presiedere al rito funebre e alla sepoltura. San Policarpo di Smirne esorta i diaconi, essendo dedicati ai servizi di carità e di assistenza, ad essere: “…misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti”. (cfr. LG, 29).

A dire il suo “eccomi” sarà Luigi Gravinese che attualmente presta il suo servizio pastorale presso la comunità del Cuore Immacolato di Maria, in Andria.

L’appuntamento è dunque fissato per la sera di lunedì 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria, alle ore 19:30 nella chiesa Cattedrale “S. Maria Assunta in cielo” di Andria.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teledehon, canale 18 e in hd 518.