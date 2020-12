Lunedì il mercato settimanale si terrà regolarmente

Dopo 2 settimane con il mercato settimanale sdoppiato (stalli pari e dispari) lunedì 7 dicembre si svolgerà nella sua composizione originaria. Vi saranno solo restrizioni localizzative nel senso di allungare il perimetro su viale Gramsci e via Achille Grandi su cui “spalmare”, il più possibile, i posteggi, in particolare quelli del settore alimentari e del settore indumenti usati. Non vi saranno i così detti spuntisti.

Ovviamente rimangono le prescrizioni dettate in tema di uso di dispositivi individuali, rispetto delle code e dei distanziamenti e saranno garantiti controlli e servizio d'ordine.