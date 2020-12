Coronavirus, strade e piazze chiuse dal 5 al 21 dicembre. L'elenco

Con propria ordinanza, il Sindaco, avv. Giovanna Bruno, ha disposto, dal 05 al 21 dicembre, il divieto di stazionamento e di accesso per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00, nelle seguenti zone:

piazza Don Riccardo Zingaro;

piazza Toniolo;

via San Angelo dei Meli;

piazza S. Agostino;

largo Grotte.

Nello stesso periodo la villa comunale “G. Marano” e tutti i parchi cittadini recintati di proprietà comunale restano chiusi durante tutto l'arco della giornata (dalle 00,00 alle 24.00).

Disposto altresì il divieto di accesso per lo stazionamento e lo stazionamento per le persone, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00 di sabato 05 dicembre, dalle 08:00 alle 22:00 di domenica 06 dicembre 2020, alle 08:00 alle 22:00 di martedì 8 dicembre, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00 di sabato 12 dicembre, dalle 08:00 alle 22:00 di domenica 13 dicembre, dalle ore 18:00 e fino alle ore 22:00 di sabato 19 dicembre alle 08:00 alle 22:00 di domenica 20 dicembre nelle sotto indicate vie della città:

via Regina Margherita;

viale Crispi;

viale Crispi; via Cavallotti – tratto tra via Giusti e viale Crispi;

via Cittadella;

corso Cavour – tratto tra via De Gasperi e viale Roma;

piazza Vittorio Emanuele II;

piazza Duomo.

Le violazioni della ordinanza sono punite con la sanzione pecuniaria di cui da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Sono tenuti a vigilare sull’osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia e il Corpo di Polizia Locale di Andria, anche secondo le indicazioni del Prefetto di Barletta-Andria-Trani, nonché gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.