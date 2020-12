La sartoria ed il ristorante sociale "LaTéranga" della comunità Migrantesliberi quest'anno, in occasione delle prossime festività natalizie, promuove il panettone della solidarietà. «Anche se l'emergenza sanitaria in atto non ci permette di incontrarci nel nostro ristorante sociale per condividere momenti di convivialità, noi raggiungiamo le vostre tavole portandovi il “panettone artigianale” confezionato con la tovaglia da tè della nostra sartoria» - commentano i referenti del progetto di sartoria sociale.



I manufatti "LaTèranga" sono realizzati e confezionati dagli ospiti delle case di comunità: uomini e donne che, attraverso il lavoro vogliono ricucire le proprie storie di vita segnate dalla sofferenza. I colori vivaci dei tessuti africani vengono lavorati e trasformati come messaggio di riscatto degli ultimi, di chi dai margini dell'esistenza ha saputo rialzarsi ed incarnare un messaggio di speranza per tutti. Dal dolore si più rinascere più forti.



Il panettone artigianale è un gesto concreto a sostegno dei progetti de "La Tèranga". Utili e golosi regali, indicati anche per i cadeaux aziendali. In un periodo di particolare emergenza, il motto "non da soli, ma solidali" ci trova uniti nel bisogno di saperci più umani.

Il costo del panettone con la sua tovaglia da tè (nella versione rossa o beige) è di € 15,00. Un prezzo piccolo per un grande gesto di solidarietà.



Info e prenotazioni: 3315350133