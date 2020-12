Ambiente e salute, costituito il tavolo permanente con le associazioni cittadine

Nella sala giunta del comune di Andria la Sindaca avv. Giovanna Bruno ha ricevuto una delegazione di rappresentanti del Forum cittadino Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta”. Già durante l’incontro con tutti candidati alla carica di sindaco della città di Andria la Sindaca assunse impegni che oggi cominciano a concretizzarsi in un’ottica di condivisione e di collaborazione.

Al termine dell’incontro istituzionale, giudicato dal Forum molto positivo e propositivo, i referenti del gruppo hanno dichiarato: «Sick building syndrome ossia Sindrome dell'edificio malato. È così che i medici si riferiscono ad un edificio malsano in cui è inevitabile che i residenti si ammalino: così la nostra città. Da tempo i cittadini denunciavano il sospetto che la città non fosse sana e così i suoi residenti. Era ora di dare l'allarme. Ecco perché è nato il forum Ricorda/Rispetta, un’aggregazione di associazioni che hanno a cuore la vivibilità cittadina, non solo ambientale ma anche sportiva, culturale, di creatività giovanile.

Una nostra delegazione ristretta, per ovvie ragioni di igiene legate all'epidemia da Covid-19, è stata ricevuta dalla Sindaca per condividere alcune questioni ambientali e per presentare un progetto di ricerca già praticabile e a costo zero per l'amministrazione.

La Sindaca si è mostrata fin da subito propositiva. Ha dichiarato l'apertura di un tavolo permanente con il forum in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili. Ha inoltre comunicato gli atti di indirizzo circa l'emungimento del percolato dalla discarica dei rifiuti, l'attivazione di fototrappole per i trasgressori di rifiuti nelle campagne, l'acquisto dei droni per scoprire i responsabili dei roghi tossici, le direttive per riprendere il lavoro sul Profilo della Salute.

Da parte nostra abbiamo sottolineato l'importanza di lavorare seriamente e non solo in apparenza, coinvolgendo i giovani con campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e con la partecipazione di imprenditori disponibili a promuovere progetti che abbiano ricadute pratiche.

Proprio in quest'ottica il Forum ha presentato un progetto, redatto dalla neo dott.ssa Lucia Pastore, laureata in Urbanistica presso il Politecnico di Milano, in collaborazione con gli ing.ri Francesco Pertuso e Gaetano Losappio, di monitoraggio della qualità dell'aria nella nostra città. Un progetto praticamente a costo zero perché le rilevazioni saranno effettuate da esperti volontari e le apparecchiature necessarie per il monitoraggio saranno acquistate grazie al contributo dell'imprenditore di un imprenditore locale.

Un gesto che conferma come con l'aiuto concreto e disinteressato di ciascun cittadino andriese la nostra città può, seppur lentamente, ritornare ad essere vivibile e sempre più sana».