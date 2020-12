Covid19: quelli che si lamentano hanno tutti ragione

Siamo nel pieno della seconda ondata da covid19, i numeri del bollettino nazionale ci consegnano un'istantanea che parla del numero di contagi stabili. Cala il tasso di positivi e il numero dei ricoveri. Un calo non significativo a dire il vero: il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, parla di incidenza ancora elevata e sostiene che allentare le misure di contenimento del contagio è un errore.

Nella nostra provincia sono 7.455 i casi positivi, 157 solo nella giornata di ieri. In questo quadro infelice di dati e di interpretazione sul numero dei decessi, ad esempio, sempre molto confuso se si pensa che nel bollettino dei morti per covid19 non rientrano coloro che hanno altre comorbidità, ci sono tutti gli altri che si lamentano.

Si lamenta il cittadino positivo al covid che aspetta l’esito del tampone da oltre una settimana per poter tornare a lavorare; si lamenta il ristoratore che per via del valzer dei colori attribuiti alla città fa la spesa per riaprire il suo locale, prende prenotazioni ma poi arriva il repentino passaggio da giallo ad arancione che finisce per favorire lo sconforto e il mancato guadagno. Si lamentano i politici che si affidano alla pratica dello scaricabarile o nella migliore delle ipotesi sperano che il buon senso delle persone sopperisca alle mancanze della politica stessa. Si lamentano i medici e gli operatori sanitari, sul fronte di una guerra contro il covid che ci insegna come stare in trincea non vuol dire necessariamente avere un fucile tra le mani. Si lamentano gli insegnanti e gli alunni che hanno imparato a prendere confidenza con la didattica a distanza: peccato per il digital divide e le sue tante forme, tutte con un'esclusione dai benefici del progresso tecnologico e dell'innovazione per una parte della popolazione.

Si lamentano i commercianti di abbigliamento, i venditori ambulanti per la perdita economica e quindi del danno emergente dalla mancata vendita. Si lamentano le tante categorie di professionisti per il lucro cessante. Si lamentano anche i nostri nonni che protetti nella bolla di una casa non possono abbracciare figli e nipoti; proprio loro che hanno visto la guerra, hanno patito la fame e hanno gioito per il progresso economico, lo stesso che oggi ci ha portati a questa emergenza sanitaria, perché è anche per colpa dei nostri agi, troppi, se siamo finiti in queste condizioni.

E allora mettiamoci pure la natura nell’elenco delle “persone” che si lamentano: madre terra grida aiuto, i ghiacciai si sciolgono, troppi gli animali in via di estinzione. Tutto questo stride con le dispense e i nostri frigoriferi ancora troppo pieni per gridare alla "fame".

Già, ma questo virus ci ha insegnato che ormai di fame in occidente non muore più nessuno, che un piatto di pasta asciutta lo si rimedia sempre. Mancano piuttosto i soldi per le utenze, per i servizi che sono diventati essenziali nell'era moderna, sebbene tutti noi sappiamo che ci manca soprattutto il ritorno all’essenziale.

Scalpitiamo per ottenere posizioni di comando, per annientare l’altro, qualunque esso sia. A solo un giorno dal 10 dicembre, in cui si celebra la giornata mondiale dei diritti umani, noi siamo qui a rivendicare "diritti disumani", a puntare il dito contro il sistema che non va, quel sistema di cui noi siamo parte integrante. Vogliamo rispetto, pretendiamo rispetto e nel chiederlo ci viene facile lamentarci con qualcuno.

Si lamentano anche i bambini, gli stessi a cui evidentemente dobbiamo chiedere scusa, sin da ora, per il mondo che gli stiamo consegnando pieno di odio e di debiti che loro dovranno pagare!